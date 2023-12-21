Nach gut drei Jahren ist schon wieder Schluss: Skagen Funds zieht sich vom deutschen Markt zurück, das Unternehmen schließt seine Niederlassung in Frankfurt.

Blick über Stavanger: In der norwegischen Stadt hat Skagen Funds seinen Sitz.

Nur gut drei Jahre nach dem Start erfolgt das Aus: Der norwegische Asset Manager Skagen Funds schließt seine deutsche Niederlassung. Das bestätigte ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage gegenüber DAS INVESTMENT. Demnach wird Skagen sein Frankfurter Büro bereits zum bevorstehenden Jahresende schließen. Das Unternehmen wolle sich stärker auf den skandinavischen Markt konzentrieren. Seine deutsche Niederlassung hatte Skagen 2020 eröffnet.

Laut Recherchen des Branchenportals DPN Online habe die schwierige Situation am hiesigen Markt den Ausschlag für die Entscheidung gegeben. Die deutschen Kunden werde Skagen Funds aus der norwegischen Firmenzentrale in Stavanger heraus weiterbetreuen. Leiter des dortigen internationalen Vertriebsteams ist Casper Meussen.

Deutschland-Chef verlässt Skagen Funds

Zeitglich mit dem Ende der Frankfurter Niederlassung verlässt auch Deutschland-Geschäftsführer Josef Scarfone das Unternehmen. Er wolle weiterhin in der Fondsbranche tätig bleiben. Seine zukünftige konkrete Aufgabe benannte Scarfone einstweilen nicht.

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Laut Information aus dem Unternehmen sollen die Fonds, die Skagen in Deutschland anbietet, auch weiterhin hierzulande registriert und damit erhältlich sein.

Skagen Funds gibt es seit 1993. Das Haus hat sich auf aktiv gemanagte Aktienfonds spezialisiert und verfolgt einen Value-Investmentansatz. Skagen befindet sich nach einer schrittweisen Übernahme mittlerweile zu 100 Prozent im Besitz der börsennotierten Osloer Investmentgesellschaft Storebrand, arbeitet jedoch unter eigenem Namen und mit eigenem Management.

Europaweit managt Skagen nach eigener Auskunft rund 6,6 Milliarden Euro. Ein Flaggschiff-Fonds des Hauses, den DAS INVESTMENT in der Vergangenheit bereits als solide laufenden Dauerläufer identifiziert hat, ist der All-Cap-Aktienfonds Skagen Global A.