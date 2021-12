Skagen Funds verstärkt Großbritannien-Team

Das dänische Investmenthaus Skagen Funds erweitert sein Team in Großbritannien: Tim Gordon ist zuständig für die Gewinnung neuer Privatkunden und Nick Henderson für die Entwicklung der Kundenbeziehungen, sowie für Marketing und Unternehmenskommunikation von Skagen Funds. Gordon arbeitete zuletzt bei Liontrust Fund Partners und war als Verkaufsmanager für die Entwicklung neuer Beziehungen zu Finanzberatern und Treuhandkunden zuständig. Zuvor arbeitete er bei New Star Asset Management und Invesco Fund Managers. Henderson wechselt von Financial Dynamics, wo er Vize-Präsident des Finanz und Serviceteams war.