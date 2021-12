Skandia: Wechsel im Vorstand

Der bereits seit 2000 bei der österreichischen Skandia in leitender Funktion tätige Diplom-Wirtschaftsingenieur ist in dieser Funktion zugleich Mitglied im Management Board von Skandia Retail Europe, dem Zusammenschluss der Skandia Gesellschaften aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz. Deimel studierte in Karlsruhe Versicherungswissenschaft und Informatik und war vor seiner Zeit bei der Skandia unter anderem für die Allianz Lebensversicherung und SAP tätig.Hermann Schrögenauer bleibt als Vertriebsvorstand für den deutschen Markt, Johannes Friedrich auch weiterhin für die Bereiche, Personal, Kundenservice und IT verantwortlich. Vorstandsvorsitzender Jonas Jonsson führt die Ressorts Revision, Risikomanagement und Unternehmenskommunikation persönlich. Verantwortlicher Aktuar ist Frank Weidenbusch.