Petter von Bonsdorff von Evli im Interview „Ratings laufen bei uns als Hintergrundmusik“

DAS INVESTMENT: Herr von Bonsdorff, es ist seit Langem still um den skandinavischen Anleihemarkt. Sie setzen jedoch bereits seit 2007 mit Ihrem Evli Nordic Corporate Bond ausschließlich auf nordische Unternehmen. Warum sollten Anleger sich diesen Markt nicht entgehen lassen?

Petter von Bonsdorff: Skandinavische Schuldpapiere, also Anleihen, die Unternehmen aus Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland emittieren, haben im Schnitt eine kürzere Laufzeit als vergleichbare Euroanleihen. Zudem sind vor allem in Schweden und Norwegen viele Rententitel mit variablem Zinskupon erhältlich, sodass die aktuelle geldpolitische Straffung durch die Inflation weniger zu Buche schlägt. Ein weiterer Pluspunkt: Die nordischen Länder und ihre Unternehmen haben Zugriff auf einen breiten Energiemix, der aus eigenen Quellen stammt. Dadurch hat die Kreditqualität von Firmen auch nach Beginn des Ukraine-Kriegs kaum gelitten.

In welche Art von Anleihen legen Sie mit Ihrem Evli Nordic Corporate Bond an?

von Bonsdorff: Wir streuen breit, sowohl über Hochzins- als auch Investment-Grade-Anleihen. Unser Schwerpunkt liegt jedoch auf Rentenpapieren von Unternehmen, die sich zwischen den Lagern befinden, auch Crossover-Bereich genannt. Was außerdem besonders ist: Die meisten Emittenten in unserem Portfolio besitzen keine Bonitätseinstufung.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Wieso legen Sie keinen Wert auf Bonitätseinstufungen?

von Bonsdorff: Bonitätseinstufungen sind eine gute Sache, aber kein Investitionskriterium. Externe Ratings helfen Anlegern zwar dabei, die Kreditwürdigkeit von Unternehmen und damit das Risiko des Investments einzuschätzen, doch bei uns gehören sie eher zur Hintergrundmusik. Wir schätzen lieber selber ein, wie sich ein Unternehmen entwickelt. Besonders gut eignen sich dafür börsennotierte Firmen. Denn diese geben mehrmals im Jahr ihre wichtigsten Finanzkennzahlen heraus, womit wir unsere eigene Bewertung vornehmen können. Selbstverständlich riskieren wir aber auch mal was.

Wenn Sie schon von Risiko sprechen, worauf sollten Investoren sich da gefasst machen?

von Bonsdorff: Das größte Risiko von Rentenpapieren ist generell, dass Unternehmen die Schulden nicht begleichen können. Bei skandinavischen Unternehmensanleihen liegt die Ausfallrate jedoch im Schnitt bei unter einem Prozent. Schaut man sich dagegen ausschließlich Hochzinsanleihen an, ist das anders: Da liegt die Ausfallwahrscheinlichkeit historisch bei 4 Prozent.

Gibt es noch weitere Risiken am skandinavischen Markt im Speziellen?

von Bonsdorff: Nein, eher im Gegenteil, die politischen Rahmenbedingungen sind in Skandinavien sehr gut – und Investoren sind besser geschützt als Emittenten. Was jedoch aktuell ein heißes Thema ist, ist der Bereich Real Estate in Schweden. Noch vor wenigen Jahren galt Schwedens Immobilienmarkt angesichts negativer Zinsen und voller Kassen als ultimativer Tipp, entsprechend zog es viele Investoren dorthin. Die meisten Haushalte setzten auf variable Hypotheken. Da die Notenbanken die Zinsen in jüngster Zeit enorm angehoben haben, geraten Immobilienbesitzer mit ihren zinsanfälligen Krediten nun in Bedrängnis. Zugleich ist die Verschuldung in Schweden sehr hoch. Im Niedrigzinsumfeld war das alles kein Problem. Aber nun spitzt sich das Marktumfeld weiter zu, und viele Haushalte müssen ihre Ausgaben kürzen, was die schwedische Wirtschaft unter Druck setzt.

Gibt es außerdem noch andere Besonderheiten im hohen Norden?

von Bonsdorff: Besonders ist wohl, dass es sehr viele Unternehmen ohne Bonitätseinstufung gibt. Zudem existieren bisher keine Indizes für skandinavische Anleihen und damit auch keine ETFs, womit sich die meisten Schuldpapiere in den Händen von langfristigen Anlegern, sogenannten Buy-and-Hold-Investoren, befinden.

Woran liegt es, dass gerade dort viele Firmen ohne Rating unterwegs sind?

von Bonsdorff: Den nordischen Bondmarkt gibt es noch nicht allzu lange, und er ist historisch gewachsen. Anfangs tummelten sich dort überwiegend lokale, institutionelle Investoren. Diese kannten die emittierenden Firmen oft sehr gut. Lokale Vermögensverwalter und deren Analysten hatten damit bereits Kenntnisse über die Geschäftsmodelle der Firmen. Somit sind teure Kreditratings internationaler Agenturen wie S&P und Moody’s für die Firmen dort einfach nicht so dringend nötig wie andernorts.

Ergeben sich daraus Vorteile für Anleger?

von Bonsdorff: Durch das fehlende Rating haben Emittenten weniger Kosten und Aufwand, ohne die Gefahr für Anleger nennenswert zu erhöhen. Wenn Unternehmen sich diese Gebühren sparen, können sie diese Ersparnis durch den Kupon an ihre Kunden weitergeben.

Ist das Aufkommen von nicht gerateten Firmen auf den nordischen Märkten einzigartig?

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

von Bonsdorff: Im Grunde schon, trotzdem gibt es auch in anderen Ländern Europas Firmen ohne Bonitätseinstufung: beispielsweise den italienischen Autohersteller Ferrari, den wir in unserem Short Corporate Bond haben, oder den Getränkefabrikanten Davide Campari-Milano der auch lange Zeit Bestandteil unseres Portfolios war, aber aus ESG-Gründen gehen musste. Der Motorradproduzent Harley-Davidson Europa ist ein weiteres Beispiel – es ist also kein nordisches Ding. Jedoch sind etwa 71 Prozent der skandinavischen Unternehmensanleihen nicht international geratet.

Gibt es auch Rentenpapiere, die Sie komplett meiden?

von Bonsdorff: Interessante Geschichten, hohe Geschwindigkeit und viel Risiko gibt es meist bei Hochzinsanleihen, weshalb wir dort mit Bedacht investieren. Aktuell gewichten wir diesen Sektor gering, mit maximal 10 Prozent. Dort tummeln sich auch viele norwegische Unternehmen wie beispielsweise Ölkonzerne, welche wir komplett meiden. Zum einen aus ESG-Gründen, zum anderen, weil wir besonders vorsichtig bei Unternehmen sind, die von volatilen Marktkomponenten wie dem Ölpreis abhängen. Dieser ist schwer zu prognostizieren, insofern ist uns das Risiko zu groß.

Anfang des vergangenen Jahres lag der Fonds bei einer Verzinsung von 1,5 Prozent – heute bei 5,8 Prozent. Woher kommt der Zinszuschlag?

von Bonsdorff: Ganz einfach: Die fehlende Bonitätseinstufung führt zu einer höheren Renditespanne, auch Credit Spread genannt: Für diese Anleihen gibt es weniger Investoren, was zu einem Preisabschlag führt. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, dass sich der Spread rasch verringert, wenn ein Unternehmen ohne Einstufung später ein Rating erhält. Ein anderer Faktor sind die Kupons von Anleihen, die neu an den Markt gekommen sind. Mit den steigenden Zinsen im vergangenen Jahr wurden neuere Emissionen auch zu höheren Kupons angeboten.

Zum Schluss: Sie erwähnten bereits, dass Sie Ölfirmen aufgrund von ESG-Kriterien ausschließen. Verfolgen Sie noch weitere Nachhaltigkeitsrichtlinien?

von Bonsdorff: Unser Evli Nordic Corporate Bond ist nach Artikel 8 eingestuft. Für skandinavische Investoren ist Nachhaltigkeit bereits seit den 90er Jahren ein Investitionskriterium. ESG ist also Teil unserer nordischen DNA.

Über den Autor:

Petter von Bonsdorff ist Leiter der internationalen Geschäftsentwicklung beim finnischen Fondshaus Evli. Er ist bereits seit 1993 in der Investmentbranche tätig und kam 1996 zu Evli.