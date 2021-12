Redaktion 18.01.2016 Lesedauer: 1 Minute

Skurrile Schadensfälle Welche Versicherung zahlt eigentlich bei Kuhleasing und Gülle-Katastrophen?

Ein Bauer aus dem Sauerland sorgt in seiner Region für ordentlich Gesprächsstoff. Erst least er Milchkühe, die er dann unerlaubterweise schlachtet. Außerdem wird er verdächtigt, einen Gülle-Schaden in Millionenhöhe verursacht zu haben. Möglicherweise muss dafür seine Versicherung aufkommen.