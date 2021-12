Sky Harbor Global Funds startet zwei neue Fonds

Die Fonds US High Yield Fund (WKN: A1JWXS) und US Short Duration High Yield Fund (WKN: A1JWXR) der Fondsanlagegesellschaft Sky Habor Global sind nun auch in Deutschland zugelassen. Manager der Fonds sind Hannah Strasser, Tom Kelleher und Anne Yobage vom Investmentberater Habor Capital Management. Die Drei arbeiten seit zwanzig Jahren zusammen, zuletzt für Axa Investment Managers.Die hauptverantwortliche Portfoliomanagerin für den US High Yield Fund ist Hanna Strasser. Sie war zuletzt Leiterin der US-Rentenfonds-Abteilung bei Axa Investment Managers. Ziel ihres neuen Fonds ist, den amerikanischen Markt für hochverzinsliche Anleihen bei geringerer Volatilität zu übertreffen. Dafür investiert sie in Titel mit jeglicher Laufzeit und Rating.Anna Yobage ist die hauptverantwortliche Portfoliomanagerin des US Short Duration High Yield. Bei Axa Investment Managers verwaltete sie zuletzt ebenfalls hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit.Der Investmentprozess von SKY Harbor basiert auf fundamentaler Analyse, welche um quantitative und technische Einschätzungen ergänzt wird. SKY Harbor Capital Management hat zurzeit mit seinen High Yield-Strategien 800 Millionen USD unter Verwaltung.