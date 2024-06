ETF der Woche Weltweit vom Turnaround bei Small Caps profitieren

Mit Small-Cap-ETFs können Anleger gezielt in das Wachstumspotenzial kleinerer Unternehmen investieren. Langfristig kann das zu höheren Renditen führen, ist allerdings auch mit einem erhöhten Risiko verbunden. Mit dem iShares MSCI World Small Cap ETF partizipieren Anleger breit gestreut von den kleineren Unternehmen der Industrieländer. Wir nehmen den ETF unter die Lupe.

© Christin Jahns mit Canva-KI

Mehr als 3.300 Unternehmen bieten eine breite Streuung

Mit dem iShares MSCI World Small Cap ETF (IE00BF4RFH31) investieren Anleger in den nach Fondsvolumen größten europäischen Small-Cap-ETF, der bereits im März 2018 vom Marktführer Blackrock in Irland aufgelegt wurde. Das Fondsvolumen des thesaurierenden ETF, der die Wertentwicklung des MSCI World Small Cap NR Index physisch optimiert über eine Auswahl von rund 3.300 Unternehmen abbildet, beträgt stolze 3,59 Milliarden Euro. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,35 Prozent pro Jahr und bewegt sich damit im Mittelfeld der am Markt angebotenen Small-Cap-ETFs.

Während die Top 10 bei dem auf große und mittelgroße Unternehmen ausgerichteten MSCI World Index inzwischen rund ein Viertel des gesamten Index ausmachen, ist der MSCI World Small Cap Index viel breiter diversifiziert und weniger abhängig von der Entwicklung einzelner Titel. Die Top 10 machen hier gerade einmal 2 Prozent des gesamten Index aus. Insgesamt beinhaltet der MSCI World Small Cap Index rund 4.100 Aktien von Unternehmen mit einem Börsenwert von derzeit bis zu 22 Milliarden US-Dollar.

Small Caps ETF" width="1070" height="602"> Länderverteilung MSCI World Small Caps ETF © MSCI

Mit einem Anteil von rund 60 Prozent sind US-Aktien zwar auch im MSCI World Small Cap Index dominant, doch der auf Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung ausgerichtete Index ist auch über mehrere Branchen gut diversifiziert. Industriewerte machen 21 Prozent, Finanztitel 15 Prozent und Technologietitel gerade einmal elf Prozent der Gewichtung aus. Der Index wird vierteljährlich vom Indexanbieter MSCI überprüft und halbjährlich neu gewichtet, um Veränderungen an den zugrunde liegenden Aktienmärkten rechtzeitig widerzuspiegeln.

Top-10-Holdings © MSCI

Sektorverteilung beim Small-Cap-ETF

Small-Cap-ETF: Schwache Performance über drei Jahre

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

In dem turbulenten Marktumfeld der vergangenen Jahre war mit Investitionen in den iShares MSCI World Small Cap ETF allerdings nicht so viel zu holen. Das lag zwar nicht an dem ausgewählten iShares-ETF, der lediglich die Entwicklung des zugrundeliegenden Index passiv nachbildet, sondern vielmehr an der schwachen Performance der Nebenwerte insgesamt in den vergangenen drei Jahren.

Während der auf Large- und Midcaps ausgerichtete iShares Core MSCI World ETF (IE00B4L5Y983) um rund 37 Prozent an Wert zulegen konnte, weist der Small-Cap-ETF gerade einmal einen Wertzuwachs von acht Prozent aus. Konjunkturelle Schwächephasen, die hohe Inflation und steigende Kapitalmarktzinsen wirkten wie Gift auf die Entwicklung der Aktien der kleinen Unternehmen.

Small Caps günstiger bewertet

Schon bald könnten Nebenwerte jedoch wieder verstärkt in den Fokus der Marktteilnehmer geraten, vor allem wenn sich eine konjunkturelle Erholung manifestiert. Rückläufige Inflationszahlen geben den Notenbanken darüber hinaus Spielraum, den Kapitalmarkt über Zinssenkungen zu stimulieren. Jüngst hat die Europäische Zentralbank ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt und damit als Erste der großen Notenbanken die Zinswende eingeleitet. Die US-Notenbank Fed steht ebenfalls in den Startlöchern und Experten zufolge wird die Zinswende in den USA aller Voraussicht nach wohl noch in der zweiten Jahreshälfte 2024 erfolgen. Eine expansivere Geldpolitik würde den Nebenwerten wohl wieder Rückenwind verleihen.

Derweil sind Small Caps so günstig bewertet, wie lange nicht mehr, vor allem im Vergleich zu den noch favorisierten Large Caps. Das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der im iShares MSCI World Small Cap ETF enthaltenen Titel liegt aktuell bei unter 16, während die Titel im iShares Core MSCI World ETF auf ein durchschnittliches KGV von 22 kommen. Und auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) des MSCI World ETFs liegt mit 3,2 deutlich über dem des MSCI World Small Cap ETF, dessen Titel durchschnittlich auf ein KBV von 1,7 kommen. Eine solche Unterbewertung von Small Caps gegenüber Large Caps ist selten zu beobachten.

Small Caps bieten Erholungspotenzial

Der iShares MSCI World Small Cap ETF bietet Anlegern langfristig eine lohnende Investition in ein breit gestreutes Nebenwerteportfolio, das allerdings auch Risiken mit sich bringt. Anlegern muss bewusst sein, dass die Ausschläge nach oben und nach unten extremer ausfallen können, als bei ETFs, die größere Unternehmen beinhalten. Dennoch können Investitionen in Small-Cap-ETFs in einer vernünftigen Beimischung dazu beitragen, das Chance-Risiko-Verhältnis des Aktienportfolios zu verbessern. Wenn der Turnaround bei Nebenwerten erst einmal an Fahrt gewinnt, bieten Small-Cap-ETFs jedenfalls ein erhebliches Erholungspotential.