Auch die Mittelzuflüsse in ETFs, die den Russell-2000-Index abbilden, waren enorm. In den vergangenen zehn Jahren hat sich der US-Aktienmarkt zunehmend auf eine Handvoll Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung konzentriert, die allesamt dem Growth-Sektor zuzuordnen sind.

Auch die Mittelzuflüsse in ETFs, die den Russell-2000-Index abbilden, waren enorm. In den vergangenen zehn Jahren hat sich der US-Aktienmarkt zunehmend auf eine Handvoll Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung konzentriert, die allesamt dem Growth-Sektor zuzuordnen sind.

Von dieser Entwicklung können Anleger beim T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund profitieren.

T. Rowe Price verwaltet seit über 60 Jahren Small- & Mid-Cap-Portfolios, in denen per Ende 2022 über 125 Milliarden US-Dollar investiert waren. Die Strategie wurde bereits im Juli 2001 für Europa und Asien als SICAV aufgelegt. Wie bei großen Häusern üblich, gibt es den Fonds in diversen Tranchen (diverse Währungen, auch gehedged), wir haben uns hier für die gängigste Tranche A in Dollar entschieden.

Gerade bei Small & Mid Caps können aktive Anlagestrategien oftmals überzeugen. Bei Indizes mit vielen Titeln wie dem Russell 2000 befinden sich einige Unternehmen, die keine Gewinne erzielen, eine geringe Qualität haben und wenig Potenzial nach oben besitzen. Die Anzahl dieser sogenannten Zombie-Unternehmen hat in den letzten Jahren im Russell 2000 stark zugenommen, so dass aktuell mehr als 10 % der im Index enthaltenen Titel in diese Kategorie fallen.

Das Management erfolgt im Team-Ansatz unter der Leitung von Curt Organt. Das neunköpfige Team ist sehr erfahren und hat Zugriff auf das komplette Research-Team (69 Personen) des Hauses. Der gewählte Prozess und die verfolgte Philosophie ist über die Jahre erprobt und basiert auf einer breiten Ideengenerierung aus Titeln, von deren Potenzial das Research-Team überzeugt ist. Dabei versucht man die attraktivsten Chancen am breiten Markt zu nutzen und setzt auch auf Turnaround-Werte. Die Grundstrategie ist ein Bottom-up-Portfolio aus Titeln mit überzeugendem Risiko-Rendite-Profil.

Grafik: Elemente der Titelwahl

© Greiff Research Institut, T. Rowe Price



Die Sektorengewichtung ergibt sich dabei aus der Aktienauswahl. In der Regel ist man in 150 - 250 Titeln investiert (aktuell 184) mit einer Positionsgröße von maximal 2,5 Prozent des Fondsvolumens. Dabei sieht man sich als Investor und nicht als Händler. Die Portfolioumschläge liegen seit 10 Jahren auf niedrigem Niveau zwischen 27 Prozent (2022) und 81 Prozent (2017).

Flexibel an Marktbedingungen anpassbar

Im Rahmen des Managements ist man in der Gewichtung der Anlagestile (Value/Growth) flexibel und kann diese entsprechend an wechselnde Marktbedingungen anpassen. Es wird ein diversifiziertes Portfolio innovativer Unternehmen mit Wachstumspotenzial und attraktiven Bewertungen angestrebt.

Der Fondsmanager Curt Organt sagt hierzu: „Wir möchten in Unternehmen mit starken Geschäftsmodellen und Katalysatoren investieren, die vom Markt nicht voll gewürdigt werden. Hohen Stellenwert hat für uns auch die Qualität des Managements, da gute Entscheidungen etwa zur strategischen Ausrichtung und zur Kapitalallokation unsere Erfolgschancen längerfristig enorm steigern.“

Auch das Thema ESG ist vollständig im Anlageprozess integriert

Auch wenn diese Strategie das Thema ESG nicht als Kernthema hat, werden dennoch etliche Punkte berücksichtigt. Der T. Rowe Price US Smaller Companies Equity ist als SFDR-Artikel-8 eingruppiert und berücksichtigt sowohl die SFDR-Kriterien, die PAI (Principal Adverse Indikatoren) Indikatoren, als auch die hausinternen Nachhaltigkeitsausschlüsse von T. Rowe Price, welche komplett eingehalten werden müssen.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Die Ergebnisse können in allen Zeitreihen überzeugen. Betrachtet man diese Strategie langfristig, stellt man fest, dass sich im Zeitverlauf sowohl die Gewichtung der Anlagestile (Value/Growth) als auch die sektorale Gewichtung geändert haben und sich daher eine Abweichung vom Index ergeben hat.

Doch das entscheidende Erfolgsgeheimnis für den Mehrwert gegenüber dem Index war final die Titelauswahl. Ebenso überzeugend: Der Fonds hat in der Historie in allen Marktphasen Mehrwerte zum Index erzielt, einzig bei sehr starken Kursanstiegen von >20 Prozent in einem Monat liegt er minimal hinter den Ergebnissen des Index zurück.

Aktuelles Portfolio per 31.10.2024:

Top-5-Sektoren

Industrie und Unternehmensdienstleistungen 20,50 Prozent ( +1,5 Prozent zur Benchmark) Finanzwesen 16,10 Prozent ( - 1,2 Prozent zur Benchmark) Gesundheitspflege 14,41 Prozent (+ 1,8 Prozent zu Benchmark) Informationstechnologie 11,51 Prozent ( - 0,1 Prozent zur Benchmark) Nicht Basis Konsumgüter 9,34 Prozent (-3,0 Prozent zur Benchmark)

Top-5-Titel