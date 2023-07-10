25 Jahre und kein Ende in Sicht Warum der Threadneedle European Smaller Companies seit Jahren Großes leistet

Für den Threadneedle (Lux) European Smaller Companies identifiziert das Fondsmanagement die attraktivsten Anlagechancen aus Europa (ex. UK) und nutzt fundamentale Bottom-up-Analysen als Grundlage für den Aufbau eines diversifizierten Portfolios aus bis zu 100 Aktien, deren Werthaltigkeit überzeugt. Bevorzugt werden hochwertige und unterbewertete Wachstumsunternehmen aus dem europäischen Small- und Mid Cap Segment.

Paul Doyle, Mine Tezgul und Francis Ellison (v.l.) im Gespräch über die European Smaller Companies-Strategie:
75 Aktientitel haben aktuell einen Platz im Portfolio.