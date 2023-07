ANZEIGE

25 Jahre und kein Ende in Sicht Warum der Threadneedle European Smaller Companies seit Jahren Großes leistet

Der Klassiker für europäische Nebenwerte feiert sein 25-jähriges Bestehen: Im Gespräch geben Paul Doyle, Head of Large Cap European Equities, die Portfoliomanagerin Mine Tezgul und Client-Portfoliomanager Francis Ellison Einblicke in die Historie des Fonds und erläutern, wie die strategische Ausrichtung und das Portfolio an die Gegebenheiten des Marktes angepasst werden, um die bestmögliche Performance zu erzielen.