Aktiver Ansatz aus Überzeugung
Der Threadneedle European Smaller Companies wird 25
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25 Jahre und kein Ende in Sicht Warum der Threadneedle European Smaller Companies seit Jahren Großes leistet
Für den Threadneedle (Lux) European Smaller Companies identifiziert das Fondsmanagement die attraktivsten Anlagechancen aus Europa (ex. UK) und nutzt fundamentale Bottom-up-Analysen als Grundlage für den Aufbau eines diversifizierten Portfolios aus bis zu 100 Aktien, deren Werthaltigkeit überzeugt. Bevorzugt werden hochwertige und unterbewertete Wachstumsunternehmen aus dem europäischen Small- und Mid Cap Segment.
Hinweis: Diese News ist eine Mitteilung des Unternehmens und wurde redaktionell nur leicht bearbeitet.
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