Warum ein smarter Mix aus Small Caps, Large Caps und liquiden Bausteinen gegenüber ETFs einen Mehrwert erzielen kann, erläutern Dr. Jörg Rahn und Marc Niemann von 3D Invest.

Aktives Fondsmanagement steht zunehmend unter Druck. Günstige und transparente ETFs gewinnen weiter an Bedeutung, während sich in den vergangenen Jahren vor allem einige wenige Mega Caps außergewöhnlich stark entwickelt haben. Klassisch breit diversifizierte Aktienfonds konnten mit diesen Schwergewichten oft nicht Schritt halten. Entsprechend enttäuschten viele aktiv gemanagte Large-Cap-Fonds und verfehlten ihre Vergleichsindizes.

Warum Small Caps bessere Chancen bieten

Im Segment der Small Caps eröffnen sich Fondsmanagern deutlich größere Spielräume. Der Nebenwertemarkt ist wesentlich breiter und heterogener als der Large-Cap-Bereich. Immer wieder lassen sich Unternehmen identifizieren, deren Aktien sich innerhalb kurzer Zeit deutlich verteuern – Entwicklungen, die bei großen Konzernen eher die Ausnahme darstellen.

Zudem ist die Analystenabdeckung bei Small Caps meist deutlich geringer. Informationsineffizienzen kommen aktiven Investoren hier stärker zugute. Langfristig spiegelt sich dies auch in der Wertentwicklung: Seit Anfang 2001 hat sich der STOXX Europe 200 Small Cap Index rund 200 Prozentpunkte besser entwickelt als der entsprechende Large-Cap-Index. Gründe sind häufig fokussierte Geschäftsmodelle, überdurchschnittliches Wachstum sowie ein höheres Maß an Übernahmeaktivität, die oft mit attraktiven Kursaufschlägen einhergeht.

Quelle: Eigene Darstellung, Datenquelle: Refinitiv. Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Small Caps unterliegen häufig stärkeren Kursschwankungen, geringerer Liquidität und reagieren sensibler auf Marktveränderungen.

Die strukturellen Schwächen reiner Small-Cap-Fonds

Trotz dieser Vorteile haben reine Small-Cap-Fonds einen entscheidenden Nachteil. Die geringere Liquidität vieler Nebenwerte macht sie anfällig für prozyklisches Anlegerverhalten. In Marktstressphasen führen Mittelabflüsse häufig zu Zwangsverkäufen, was Kursverluste zusätzlich verstärkt. Fonds geraten so in eine Abwärtsspirale aus fallenden Kursen und sinkendem Volumen und benötigen oft lange, um sich davon zu erholen.

Ein kombinierter Ansatz als Ausweg

Ein nachhaltiger Mehrwert gegenüber passiven Investments lässt sich aus unserer Sicht nur durch die Kombination verschiedener Anlageansätze erzielen. Den Kern bildet ein aktiver Small-Cap-Fokus, da nur hier langfristig echtes „Alpha“ möglich ist. Voraussetzung sind eine sehr gute Kenntnis der Unternehmen, ein enger Austausch mit dem Management sowie ein tiefes Verständnis der Markterwartungen. Denn nicht selten entscheidet weniger die Nachricht selbst als ihr Überraschungsgrad über die Kursreaktion.

Diese Nähe zu Unternehmen und Investoren ist jedoch nur in überschaubaren, regionalen Märkten realistisch. Ein klar definiertes, konzentriertes Anlageuniversum ist daher entscheidend.

Zur Stabilisierung des Portfolios sollten liquide Large Caps beigemischt werden. Sie dienen weniger der kurzfristigen Outperformance als vielmehr dem langfristigen Vermögensaufbau und helfen, in Stressphasen Zwangsverkäufe bei Nebenwerten zu vermeiden. Idealerweise ergänzen sich Small und Large Caps dabei auch regional und stilistisch.

Zusätzliche Flexibilität bietet ein Mischfondsansatz. Liquide Anlagen wie Staatsanleihen oder Gold ermöglichen es, Mittelabflüsse zu bedienen und gleichzeitig antizyklisch in attraktiv bewertete Small Caps zu investieren. Entscheidend ist dabei die jederzeitige Handelbarkeit dieser Bausteine.

Aktuelle Marktlage: Small Caps ungewöhnlich günstig

Derzeit spricht viel für diesen Ansatz. Während in den Jahren 2022 bis 2025 europäische Small Caps mit rund 4 Prozent nur wenig zulegten, verbuchten Large Caps einen Wertzuwachs von gut 40 Prozent. Die Gewinnentwicklung verlief hingegen weitgehend parallel. Entsprechend günstig sind Small Caps aktuell bewertet – statt wie historisch üblich mit einer Prämie notieren sie derzeit mit einem kräftigen Bewertungsabschlag.

Quelle: Eigene Darstellung, Datenquelle: Bloomberg. Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Small Caps unterliegen häufig stärkeren Kursschwankungen, geringerer Liquidität und reagieren sensibler auf Marktveränderungen. Trotz aktueller Unterbewertung ist eine zukünftige Outperformance nicht garantiert.

Die Kombination aus aktivem Small-Cap-Management, langfristigen Large-Cap-Investments und liquiden defensiven Bausteinen ist nicht neu. Erfolgreiche Mischfonds haben ähnliche Strategien verfolgt, sind jedoch inzwischen zu groß geworden, um im Small-Cap-Segment noch flexibel agieren zu können.

Der Fonds 3D Invest Top Select (ISIN: DE000A407M68) setzt diesen Ansatz weiterhin konsequent um. Marc Niemann verantwortet den Small-Cap-Bereich im deutschsprachigen Raum, während Dr. Jörg Rahn ein globales Portfolio von Qualitätsaktien betreut. Um den strukturellen Vorteil im Nebenwertesegment zu erhalten, soll das Fondsvolumen bewusst begrenzt bleiben – im Interesse der Investoren.

