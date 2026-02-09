Mittelstandsaktien, sogenannte Small Caps, haben sich historisch als besonders renditestarke Anlageklasse erwiesen. Seit Anfang 2001 entwickelte sich der STOXX Europe 200 Small Cap Index um rund 200 Prozentpunkte besser als sein Large-Cap-Pendant. Die Gründe für diese Überrendite sind struktureller Natur: Kleinere Unternehmen verfügen häufig über klar fokussierte Geschäftsmodelle, wachsen überdurchschnittlich und sind aufgrund ihrer Spezialisierung attraktive Übernahmeziele. Insbesondere die erhöhte M&A-Aktivität hat langfristig einen wesentlichen Beitrag zur Mehrrendite geleistet.

Quelle: 3D Invest, Datenquelle: Refinitiv. Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Small Caps unterliegen häufig stärkeren Kursschwankungen, geringerer Liquidität und reagieren sensibler auf Marktveränderungen.

Umso bemerkenswerter ist die Entwicklung der vergangenen Jahre. Zwischen 2022 und 2025 stiegen europäische Small Caps lediglich um rund 4 Prozent, während Large Caps einen Wertzuwachs von über 40 Prozent verzeichneten. Gleichzeitig verlief die Gewinnentwicklung beider Segmente weitgehend parallel. Die Folge: Small Caps werden derzeit mit einem signifikanten Bewertungsabschlag gehandelt – und damit entgegen dem historischen Muster, bei dem Nebenwerte üblicherweise mit einer Bewertungsprämie notierten.

Quelle: 3D Invest, Datenquelle: Bloomberg. Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Small Caps unterliegen häufig stärkeren Kursschwankungen, geringerer Liquidität und reagieren sensibler auf Marktveränderungen. Trotz aktueller Unterbewertung ist eine zukünftige Outperformance nicht garantiert.

Ursachen der jüngsten Underperformance

Die Schwächephase der Small Caps ist weniger fundamental begründet, sondern vielmehr das Resultat einer außergewöhnlichen Kapitalreallokation. In den vergangenen Jahren kam es zu einer massiven Umschichtung von aktiv gemanagten Fonds hin zu passiven Anlagestrategien. ETFs investieren überwiegend in große, liquide Indizes, wodurch Kapital aus Nebenwerten abfloss und deren Kursentwicklung zusätzlich belastete. Das kosteneffiziente ETF-Modell funktioniert vor allem in hochliquiden Märkten – bei kleineren, weniger gehandelten Mittelstandsunternehmen stößt es jedoch an strukturelle Grenzen.

Hinzu kommt die höhere Zinssensitivität kleinerer Unternehmen. Der rasche Zinsanstieg traf Small Caps überproportional, da Finanzierungskosten stärker schwankten und Investitionsentscheidungen teilweise verschoben wurden. Inzwischen sinken die Zinsen diesseits und jenseits des Atlantiks, wodurch sich die Rahmenbedingungen für Small Caps grundsätzlich verbessern.

Deutscher Mittelstand – Hidden Champions zum Abschlag

Innerhalb des Small-Cap-Universums fällt der Bewertungsabschlag bei deutschen Mittelstandsaktien besonders deutlich aus. Die öffentliche Wahrnehmung ist geprägt von strukturellen Sorgen wie hohen Energiepreisen, regulatorischen Belastungen und steigenden Lohnkosten. Daraus wird häufig auf eine generelle Schwäche deutscher Unternehmen geschlossen – ein Trugschluss. Denn der Großteil der Umsätze wird längst außerhalb Deutschlands erzielt, während auch der Anteil der Wertschöpfung im Ausland kontinuierlich steigt. Die operative Realität vieler Unternehmen unterscheidet sich damit deutlich vom negativen makroökonomischen Stimmungsbild.

Gleichzeitig hat die Sorge der Investoren vor einem zunehmenden Wettbewerbsdruck durch chinesische Anbieter deutlich zugenommen, insbesondere im Industriesektor, in dem deutsche Unternehmen traditionell starke Marktpositionen innehaben. Diese Befürchtungen sind nicht unbegründet: Chinesische Wettbewerber holen technologisch auf und treten verstärkt auf internationalen Märkten in Erscheinung. In einigen Kernsegmenten bestehen jedoch weiterhin erhebliche Markteintrittsbarrieren, die weniger über Produktionskosten definiert sind, sondern vor allem durch hohe Innovationskraft sowie über Jahre aufgebaute Service-, Vertriebs- und Wartungsnetzwerke. Gerade bei komplexen Investitionsgütern bleiben Zuverlässigkeit, Ersatzteilverfügbarkeit und technischer Support zentrale Kriterien der Kundenbindung und damit nachhaltige Wettbewerbsvorteile.

Vor diesem Hintergrund erscheint der pauschale Abverkauf selbst hochwertiger Mittelstandsaktien – sogenannter Hidden Champions – überzogen. Deutschland ist weltweit führend bei hochspezialisierten Nischenanbietern mit globaler Marktstellung; nahezu die Hälfte aller internationalen Marktführer in engen Spezialsegmenten stammt aus der Bundesrepublik. Viele dieser Unternehmen sind Innovationsführer mit ausgeprägter Preissetzungsmacht, hoher Cashflow-Qualität und soliden Bilanzen. Nicht selten befinden sie sich mehrheitlich in Familienhand, verfolgen eine langfristige Unternehmensstrategie und reinvestieren Gewinne konsequent in zukünftiges Wachstum.

Gutes Timing für Small Caps?

Mehrere Faktoren sprechen derzeit für ein attraktives Chance-Risiko-Profil. Die Bewertungen sind historisch günstig, Übernahmen deutscher börsennotierter Mittelständler durch Private-Equity-Investoren nehmen spürbar zu, und fallende Energiepreise eröffnen der EZB zusätzlichen Spielraum für Zinssenkungen. Zudem könnte eine konjunkturelle Erholung nach der Rezession als weiterer Katalysator wirken. Der Investitionsstau in Infrastruktur und Industrie ist erheblich – entsprechende Programme könnten den entscheidenden Impuls liefern. Erste Effekte aus dem Infrastrukturprogramm der Bundesregierung dürften im Verlauf des Jahres 2026 spürbar werden.

Ein deutlicher Favoritenwechsel an den Aktienmärkten lässt sich bislang noch nicht klar erkennen. Historisch folgte jedoch auf ausgeprägte Schwächephasen bei Small Caps häufig eine Phase deutlicher Überrenditen. Nach vergleichbaren Drawdowns erzielten Nebenwerte über einen Zeitraum von fünf Jahren im Durchschnitt signifikant höhere Renditen als Large Caps.

Stock Picking als Schlüssel zum Erfolg

Gerade im Marktumfeld der Mittelstandsaktien ist selektives Investieren entscheidend. Die geringere Analystenabdeckung bei Small Caps führt zu Informationsineffizienzen, von denen aktive Investoren profitieren können. Tiefgehende Fundamentalanalyse, Unternehmensbesuche, der regelmäßige Austausch mit dem Management sowie Marktrecherchen entlang der Wertschöpfungskette sind dabei zentrale Erfolgsfaktoren.

Ein gutes Beispiel für einen Hidden Champion, der aktuell mit einem spürbaren Abschlag zur historischen Bewertung notiert (rund 30 Prozent unter dem Zehnjahresmedian auf Basis EV/EBIT), ist die RATIONAL AG. Mit einem Marktanteil von rund 50 Prozent ist Rational klarer Weltmarktführer für professionelle Kombidämpfer. Das familiengeprägte Unternehmen steht für eine langfristige, qualitätsorientierte Unternehmensführung. Der Wettbewerbsvorteil resultiert aus technologischer Führerschaft, hoher Innovationskraft sowie einem global etablierten Service- und Schulungsnetzwerk, das Kundenbindung und Preissetzungsmacht unterstützt. Wachstumspotenzial ergibt sich aus der weiterhin geringen Marktdurchdringung professioneller Kochsysteme, laufenden Produktinnovationen und steigenden Effizienzanforderungen in der Gastronomie – eine Kombination aus Qualität, strukturellem Wachstum und attraktiver Bewertung.

Die ZEAL Network SE ist mit einem Marktanteil von rund 44 Prozent der führende Anbieter von Online-Lotteriedienstleistungen in Deutschland. Das Unternehmen profitiert vom strukturellen Trend zur zunehmenden Online-Penetration – die in Deutschland mit rund 29 Prozent noch deutlich unter Ländern wie Norwegen (60 Prozent) oder Großbritannien (45 Prozent) liegt – sowie von weiteren Marktanteilsgewinnen. Ergänzend eröffnen neue Produkte wie „Traumhaus“ zusätzliche Wachstumsperspektiven. Dank starker Bilanz und hoher Cashflow-Qualität bietet ZEAL zudem eine attraktive Dividendenrendite und Raum für Aktienrückkäufe.

Die Aktie der Grenke AG bietet großes Potenzial, sobald sich eine konjunkturelle Stabilisierung in Europa abzeichnet. Das Unternehmen fokussiert sich auf standardisierte, kleinteilige Leasingverträge für kleine sowie mittlere Unternehmen und verfügt dank Skaleneffekten und hoher Digitalisierung über strukturelle Markteintrittsbarrieren. Das Leasingvolumen hat bereits wieder deutlich zugelegt, während sich die Margen zeitversetzt verbessern. Die Gewinnentwicklung ist derzeit noch durch eine erhöhte Zahl konjunkturbedingt bedingter Insolvenzen belastet. Mit einer Normalisierung des wirtschaftlichen Umfelds kann der Gewinn sprunghaft ansteigen. Auf Basis eines Bewertungsniveaus von rund dem Achtfachen des Gewinns erscheint das Chance-Risiko-Profil im Value-Segment sehr attraktiv.

Fazit

Ob der Startschuss unmittelbar bevorsteht, lässt sich derzeit nicht mit Sicherheit sagen. Fest steht jedoch: Deutsche Mittelstandsaktien weisen aktuell ein außergewöhnlich attraktives Chance-Risiko-Profil auf. Historisch günstige Bewertungen treffen auf qualitativ hochwertige Geschäftsmodelle – bei gleichzeitig geringer Gewichtung in vielen Portfolios. Sollte eine Rotation einsetzen, dürfte sie schnell und dynamisch verlaufen. Umso wichtiger ist es, sich frühzeitig entsprechend zu positionieren.

Rechtliche Hinweise/ Impressum

