Patrick Schmidt, Fondsberater des

AM Fortune Fund Offensive beim

Vermögensverwalter PROAKTIVA

Nebenwerte sind Unternehmen, die im Vergleich zu Blue Chips (Large-Cap-Unternehmen) eine kleinere Marktkapitalisierung aufweisen. Diese Unternehmen zeichnen sich meist durch dynamische Wachstumsphasen aus. Zudem bieten sie Anlegern potenziell höhere Renditen, allerdings auch häufig mit einem erhöhten Risiko – zumindest mit Blick auf die Volatilität. Historisch gesehen haben Nebenwerte in einem aufstrebendem Wirtschaftszyklus erhebliche Aufholjagden erlebt, insbesondere im Umfeld niedrigerer Zinsen.

Das Jahr 2024 ist geprägt von diversen Herausforderungen und Chancen für Nebenwerte. In einem volatilen Marktumfeld mit globalen makroökonomischen Unsicherheiten, wie geopolitischen Spannungen und Inflation, wurden Nebenwerte zu Beginn des Jahres zunächst gemieden. Viele Investoren suchten Sicherheit in größeren, etablierten Unternehmen. Im Vergleich zu Large Caps schnitten die Nebenwerte-Aktien in den ersten Monaten des Jahres unterdurchschnittlich ab. Dieser Trend lässt sich bereits seit Ende 2021 beobachten und ist zusätzlich ausgelöst durch politische Spannungen und einhergehenden Zinserhöhungen.

Trotzdem zeigen Small und Mid Caps ab dem zweiten und dritten Quartal 2024 erste Anzeichen einer Erholung, die überwiegend auf drei Faktoren zurückzuführen ist:

Erholung des Konsumentenvertrauens: Nachdem einige globale Unsicherheiten abgenommen beziehungsweise sich im Alltag etabliert haben, und die Inflation weiter auf dem Rückzug ist, hat sich das Konsumentenvertrauen etwas erholt. Davon profitieren kleinere Unternehmen überproportional, da sie meist weniger an konsumunabhängigen, industriellen Wachstumsentwicklungen partizipieren. Jüngstes Beispiel: KI.

Nachdem einige globale Unsicherheiten abgenommen beziehungsweise sich im Alltag etabliert haben, und die Inflation weiter auf dem Rückzug ist, hat sich das Konsumentenvertrauen etwas erholt. Davon profitieren kleinere Unternehmen überproportional, da sie meist weniger an konsumunabhängigen, industriellen Wachstumsentwicklungen partizipieren. Jüngstes Beispiel: KI. Fallende Zinsen: Viele Investoren mieden angesichts des steigenden Zinsumfelds kleinere Unternehmen, da diese oft kurzfristiger und variabel refinanziert sind. Durch ihr Nischendasein mit kleineren Produkt- und Serviceangeboten wurde zudem an ihrer Widerstandsfähigkeit und guten Refinanzierungskonditionen gezweifelt. Diese Befürchtungen treten jetzt wieder in den Hintergrund.

Viele Investoren mieden angesichts des steigenden Zinsumfelds kleinere Unternehmen, da diese oft kurzfristiger und variabel refinanziert sind. Durch ihr Nischendasein mit kleineren Produkt- und Serviceangeboten wurde zudem an ihrer Widerstandsfähigkeit und guten Refinanzierungskonditionen gezweifelt. Diese Befürchtungen treten jetzt wieder in den Hintergrund. Attraktive Bewertungen: Nach den schwachen Kursentwicklungen in den Vorjahren erschienen viele Nebenwerte für Value-Investoren besonders attraktiv. Geringe Bewertungen gepaart mit stabilen Fundamentaldaten schaffen die Grundlage für Kursaufschwünge.

Historische Erholungen deuten auf neue Chancen hin

Nebenwerte haben in der Vergangenheit mehrere Phasen der Outperformance erlebt, insbesondere nach Krisenzeiten oder längeren Bärenmärkten. Folgend einige bemerkenswerte historische Beispiele:

Dotcom-Blase (2000-2003): Nach dem Platzen der Dotcom-Blase erlitten viele Technologietitel erhebliche Verluste. In den Jahren danach erlebten Nebenwerte jedoch eine beachtliche Erholung. Kleinere, innovative Unternehmen, die mit weniger Schulden und einer besseren Anpassungsfähigkeit operierten, übertrafen größere Technologieriesen in der darauffolgenden Wachstumsphase.

Nach dem Platzen der Dotcom-Blase erlitten viele Technologietitel erhebliche Verluste. In den Jahren danach erlebten Nebenwerte jedoch eine beachtliche Erholung. Kleinere, innovative Unternehmen, die mit weniger Schulden und einer besseren Anpassungsfähigkeit operierten, übertrafen größere Technologieriesen in der darauffolgenden Wachstumsphase. Globale Finanzkrise (2008-2009): Die Finanzkrise traf Small Caps zunächst besonders hart, da Investoren aus risikoreicheren Anlagen flohen. Jedoch erholten sich diese Aktiengruppen nach der Krise schnell. Die Jahre 2009 und 2010 waren für Nebenwerte äußerst ertragreich, da die expansive Geldpolitik und Konjunkturprogramme die Erholung förderten.

Die Finanzkrise traf Small Caps zunächst besonders hart, da Investoren aus risikoreicheren Anlagen flohen. Jedoch erholten sich diese Aktiengruppen nach der Krise schnell. Die Jahre 2009 und 2010 waren für Nebenwerte äußerst ertragreich, da die expansive Geldpolitik und Konjunkturprogramme die Erholung förderten. Covid-19-Pandemie (2020-2021): Während der Pandemie fielen Nebenwerte aufgrund der anfänglichen Unsicherheit und Marktvolatilität stark, erlebten jedoch ab Mitte 2020 eine explosive Erholung. Besonders Unternehmen aus dem Gesundheitssektor, der Technologie sowie dem E-Commerce Bereich konnten überproportional profitieren.

Wie in früheren Aufholjagden gibt es auch aktuell Anzeichen für eine Fortsetzung der ersten Erholungsanzeichen von Nebenwerten. Die fallenden Zinsen helfen die Befürchtungen von Investoren hinsichtlich der Entwicklung von Nebenwerten zu dämpfen. Zudem kurbeln sie die allgemeine Wirtschaft an, nachdem es insbesondere im Euroraum seit Jahren keine wesentlichen Wachstumsschübe mehr gab. Zudem bietet die Bewertung eine immer bessere Alternative zu den teils ambitioniert bewerteten Large Caps. Als Sahnehäubchen könnte insbesondere in Deutschland ein potenzieller und immer wieder diskutierter Bürokratieabbau positive Akzente setzen, da die Last der Dokumentation und Prüfungen auf kleinere Unternehmen deutlich überproportional wiegt.

Fazit

Nebenwerte haben in der Vergangenheit nach Phasen der Unterperformance oft starke Aufholjagden erlebt. Während das Jahr 2024 mit Unsicherheiten begann, zeigt sich im weiteren Verlauf, dass die Marktdynamik für Nebenwerte positiv ist. Wie in früheren Krisenphasen könnten diese kleineren Unternehmen aufgrund ihrer Innovationskraft, Flexibilität und attraktiven Bewertungen in den kommenden Monaten erneut den Gesamtmarkt übertreffen.

Ein passendes Investment dafür könnte der AM Fortune Fund Offensive (ISIN: DE000A0Q86C1) sein. Der vermögensverwaltende Fonds investiert neben globalen Standardwerten zu rund 50 Prozent in aussichtsreiche Nebenwerte und könnte somit überproportional von einer Belebung im Small- und Mid-Cap-Bereich profitieren.

Disclaimer

Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und ihrer Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Fonds. Verkaufsunterlagen zu allen Fonds der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.