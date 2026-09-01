Die Jungfraubahn-Gruppe, ein typisches Small Cap: Jon Guinness, Small-Cap-Analyst bei Fidelity, hat sich angesehen, wie das Unternehmen neue Maßstäbe für den Alpentourismus setzt.

Jungfraubahn-Haltestelle mit dem Eiger-Gebirge im Hintergrund: Das Unternehmen erzielt rund ein Drittel des Umsatzes von Disneyland Paris, mit nur rund einem Sechzehntel der Besucher.

Die wichtigsten Punkte:

Die Jungfraubahn-Gruppe hat eine Premium-Attraktion geschaffen, die internationale Besucher anzieht und hohe Ausgaben pro Gast ermöglicht.

Ein Besuch vor Ort zeigt sowohl attraktive Wachstumschancen als auch die Herausforderungen eines Geschäftsmodells im globalen Tourismus.

Viele Small Caps werden von Anlegern und Analysten kaum beachtet. Gerade bei kleineren Unternehmen können direkte Gespräche und Beobachtungen vor Ort entscheidende Erkenntnisse liefern.

Die Fahrt auf das Jungfraujoch kostet einen beträchtlichen Betrag. Trotzdem steigen jeden Tag Tausende Menschen in die Bahn, um auf den höchsten Bahnhof Europas zu fahren. Für mich als Analyst wirft das eine entscheidende Frage auf: Was macht diese Attraktion so erfolgreich und kann die Jungfraubahn Holding AG auch künftig davon profitieren?

Wenig später stehe ich auf dem schneebedeckten Gipfel und blicke hinüber zu Eiger und Mönch. Meine Büroschuhe wirken hier etwas fehl am Platz. Genau deshalb bin ich hier: um mir vor Ort ein Bild davon zu machen, wie tragfähig das Geschäftsmodell hinter diesem außergewöhnlichen Tourismusziel wirklich ist.

Viele Analysten und Anleger lassen sie links liegen, doch ich halte die Jungfraubahn für einen interessanten „Hidden Champion“. Er bietet ein erstklassiges touristisches Erlebnis – und lässt es sich bezahlen. Gäste können während der Fahrt außergewöhnliche Ausblicke genießen, in Bars und Restaurants Halt machen, Schweizer Uhrmacherkunst bewundern und durch einen Eispalast im Gletscher des Berges spazieren.

Viele Analysten und Anleger lassen sie links liegen, doch ich halte die Jungfraubahn für einen interessanten „Hidden Champion“. - Jon Guinness, Small-Cap-Analyst bei Fidelity

In einer Liga mit den Großen: Eiffelturm, Kolosseum, Jungfrau-Gipfel

Schon auf dem Weg nach oben fällt auf, wie international das Publikum ist. In den Waggons wird mehr Koreanisch, Mandarin und Englisch gesprochen als Deutsch. Für Anleger ist das mehr als eine Randnotiz. Es zeigt, wie erfolgreich die Jungfraubahn Besucher weit über die Schweiz hinaus anzieht.

Das wird auch in Interlaken am Fuße des Berges sichtbar. Viele asiatische Reiseveranstalter kombinieren die Jungfrau in ihren Rundreisen mit weltbekannten Sehenswürdigkeiten wie dem Eiffelturm oder dem Kolosseum. Entsprechend prägen internationale Touristen das Stadtbild, besuchen Luxusgeschäfte und füllen die Restaurants.

Dass das Unternehmen von diesem Trend profitiert, zeigt sich selbst entlang der Strecke. Auf halber Höhe entdecke ich die Baustelle eines neuen koreanischen Restaurants, ein kleines, aber aussagekräftiges Zeichen dafür, wie gezielt die Jungfraubahn ihr Angebot auf ihre internationale Kundschaft ausrichtet.

Ist das Geschäftsmodell langfristig tragfähig?

Die Jungfraubahn entwickelt sich zu einer „Muss-ich-gesehen-haben-Attraktion“, und sie spricht eine zahlungskräftige Kundschaft an. Eine Zahl lässt mich aufhorchen: Die Jungfraubahn erzielt rund ein Drittel des Umsatzes von Disneyland Paris, mit nur rund einem Sechzehntel der Besucher. Das spricht für eine außergewöhnlich hohe Wertschöpfung pro Gast.

Aus Investmentperspektive frage ich mich: Kann die Gipfelbahn auch künftig genügend Gäste anziehen, auch in der Nebensaison? Wird das Potenzial ausgeschöpft? Und kann es unter den Unwägbarkeiten der Gebirgsnatur leiden?

Unternehmen aus dem Bereich des internationalen Reiseverkehrs sind von Natur aus zyklisch. Daher müssen Small-Cap-Aktienanalysten ihre Widerstandsfähigkeit einschätzen können – und stellen klare Fragen:

Was macht das Unternehmen heute?

Wie stark könnte es in Zukunft wachsen?

Wie realistisch ist diese Wachstumsperspektive, und welche Hürden gibt es?

Und alles zusammengenommen: Bietet das Unternehmen heute ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis?

Mein Fondsmanager-Kollege Andrea Fornoni war bereits zuvor in der Bergregion und hat damals mehr Touristen gesehen als heute. Sofort fragen wir uns: Liegt das an den Reisebeschränkungen wegen des Nahost-Konflikts? Oder gibt es grundlegende Gründe? Die Infrastruktur sieht jedenfalls beruhigend neu aus und riecht auch so. Das Ambiente wirkt hochpreisig. Doch vielleicht lässt das Unternehmen sich Umsatzchancen entgehen? Ich hatte Mühe, mir eine Tasse Kaffee zu organisieren. Und nach der Fahrt auf über 3.400 Metern Höhe hätte ich dafür gutes Geld bezahlt.

Wie sehen die weiteren Wachstumsaussichten aus?

Mit von der Partie ist Ed Bottomley, ein auf Industrieunternehmen spezialisierter Small-Cap-Analyst. Er weiß: Es ist keine geringe technische Leistung, täglich Tausende von Touristen auf den Gipfel zu befördern. Wir diskutieren, ob weitere Ausbaumaßnahmen möglich sind, was sie kosten und wie sie sich auf die zukünftige Finanzlage des Unternehmens auswirken könnten.

Eine Frage beschäftigt uns besonders: Nutzt das Unternehmen seine Preissetzungsmacht bereits optimal? Geschäftsführer Oliver Hammel sieht hier noch Spielraum. „Ich sehe Verbesserungspotenzial bei der dynamischen Preisgestaltung. In der Hochsaison oder bei hoher Besucherfrequenz erhöhen wir also unsere Preise, und wir versuchen sie in ruhigeren Zeiten zu senken“, erklärt er uns.

Und die Kundschaft? Er wolle die Besucherbasis des Unternehmens diversifizieren, sagt Hammel. Die Idee sei nicht, „sich auf eine Region der Welt zu verlassen“, sondern „Besucher aus verschiedenen Regionen zu haben – von den USA über Indonesien bis nach Japan“. Das bringe den zusätzlichen Vorteil, dass sie „alle etwas unterschiedliche Reisezeiten haben“.

Größe ist nicht alles

Nach einem langen Tag steigen wir in den Zug zurück ins Tal. Während die Bergstation langsam hinter uns verschwindet, denke ich an all die Analysten und Anleger, die sich vor allem auf die großen Namen an den Aktienmärkten konzentrieren. Neben bekannten Technologieunternehmen gibt es Hunderte kleinere Firmen wie die Jungfraubahn, die weit weniger Aufmerksamkeit erhalten und oft nur von wenigen Analysten beobachtet werden.

Gerade bei solchen Unternehmen können Gespräche mit dem Management und eigene Eindrücke vor Ort wertvolle zusätzliche Erkenntnisse liefern. Manche Chancen, aber auch Risiken, werden erst sichtbar, wenn man das Geschäftsmodell aus nächster Nähe erlebt.

Der Besuch vor Ort hat uns geholfen, das Unternehmen besser zu verstehen, seine Chancen einzuordnen und die richtigen Fragen für die Zukunft zu stellen.

Als der Zug wieder ins Tal rollt, bleibt bei mir vor allem ein Gedanke hängen: Die besten Investmentideen findet man nicht immer am Bildschirm. Manchmal liegen sie dort, wo die wenigsten hinschauen. Zum Beispiel auf einem schneebedeckten Gipfel in den Schweizer Alpen.