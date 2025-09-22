Bei Small Caps gibt es berechtigte Hoffnungen, dass die kleineren Titel gegenüber den Large Caps nun ihr Renditepotenzial entfalten. Dieser Fonds könnte davon profitieren.

In der Assetklasse Small Caps gibt es berechtigte Hoffnungen, dass die kleineren Titel nach langer Durststrecke und Underperformance gegenüber den Large Caps nun aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht sind und endlich ihr Renditepotenzial entfalten.

Heute schauen wir auf einen Fonds, der über zehn, fünf und auch drei Jahre unter den Top-Fonds innerhalb der Peergroup „Aktienfonds Europa Small Caps“ zu finden ist: der Alken Small Cap Europe (ISIN: LU0300834669).

Der Fondsmanager und die Gesellschaft

Nicolas Walewski ist der Gründer und Geschäftsführer von Alken Asset Management, einer unabhängigen und eigentümergeführten Vermögensverwaltungs­gesellschaft mit Sitz in London. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat sich mit seinen Strategien für europäische Aktien einen hervorragenden Ruf erworben.

Walewski hat einen Abschluss der Ecole Polytechnique in Paris und einen Master-Abschluss der Ensae (Nationale Hochschule für Statistik und Wirtschaft). Er verfügt über mehr als 30 Jahre Anlageerfahrung und kennt sich daher bestens unter europäischen Small-Caps aus. Er verantwortet als CIO den Fonds seit Auflage im Juni 2007.

Der Teamgedanke

Walewski ist zwar als CIO der Hauptverantwortliche, das Portfoliomanagement verfolgt allerdings einen Teamansatz mit Marc Festa als Portfolio-Manager. Fünf Analysten beziehungsweise Investment Consultants, die in wichtigen lokalen Märkten vor Ort angesiedelt sind, zahlreiche Unternehmen besuchen und Anlageideen entwickeln, ergänzen das Team.

Die Analysten haben aufgrund ihrer Berufserfahrung zwar bestimmte Fachgebiete, sind aber nicht für bestimmte Sektoren zuständig. Die Anlageideen werden von verschiedenen Teammitgliedern analysiert und anschließend infrage gestellt, um eine persönliche Voreingenommenheit gegenüber Aktien zu vermeiden. Das Portfoliomanagement trifft am Ende die endgültigen Entscheidungen, wenn kein Konsens erzielt werden kann. Es wird angestrebt, individuelle Meinungen zu minimieren.

Man hat mit Auflage des Alken Small Cap Europe die Anlagestrategie des im Januar 2006 Alken European Opportunities (ISIN: LU0235308482) auf den Bereich Small und Mid Caps übertragen, da hier deutlich mehr Ineffizienzen vorhanden sind. Zudem ist das Anlageuniversum größer.

Die Anlageziele

Vorrangige Ziele sind, Kapitalwachstum zu erzielen und den Anlegern mit einem konzentrierten Portfolio die Möglichkeit zu geben, vom Wachstum des europäischen Aktienmarktes zu profitieren. In erster Linie soll dies durch dynamische Anlagen in ein wachstums-/wertorientiertes Portfolio von Aktienwerten unterbewerteter europäischer Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial erreicht werden.

Der Schwerpunkt liegt dabei, wenn auch nicht ausschließlich, auf Small Caps, also auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 2 Milliarden Euro sowie Mid Caps, das heißt Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 2 Milliarden Euro, aber weniger als 10 Milliarden Euro. Der Fonds ist ein Relative-Return-Fonds, der eine mittlere Risikotoleranz voraussetzt und das Ziel verfolgt, eine relative Outperformance nach Kosten gegenüber dem MSCI Europe Small Cap Index zu erzielen.

Die Ideengenerierung

Investmentideen entstehen durch den Input der Analysten oder der Portfoliomanager. Werden an den Märkten Meldungen platziert, wie beispielsweise Veränderungen im Management eines Unternehmens, oder neue Unternehmen treten auf den Plan, während andere verschwinden, können auch hier neue Investmentideen geboren werden. Auch aus festzustellenden technologischen Weiterentwicklungen können Ideen entstehen.

Der Ansatz

Gesucht werden erfolgreiche Firmen, geführt von einem Top-Management, die mittel- bis langfristig ein attraktives Renditepotenzial bieten. Und da es sich um einen Value-Ansatz handelt, sollte die aktuelle Notierung an den Märkten einen hohen Abschlag auf den fairen Wert der Aktie aufweisen.

Die Manager verfolgen einen pragmatischen und unvoreingenommenen Ansatz. Bevorzugt werden „ungeliebte“ Aktien, bei denen das Potenzial für einen grundlegenden Wandel aufgrund von Umstrukturierungsinitiativen oder anderen Dynamiken oder Unternehmen, die grundlegend missverstanden werden, erkannt werden.

Gemieden werden dagegen tendenziell dynamische und teure Titel, bei denen das risikobereinigte Renditeprofil für das Fondsmanagement nicht attraktiv erscheint.

Die Grundpfeiler der Philosophie

Die Anlagephilosophie von Alken stützt sich auf folgende Grundpfeiler:

Bottom-up-Ansatz: Gesucht wird aktiv nach Unternehmen mit steigendem oder nachhaltigem Rentabilitätswachstumspotenzial, deren Geschäftsgrundlagen sich in den Marktpreisen nicht vollständig widerspiegeln. Es wird eine gründliche Unternehmensanalyse durchgeführt, um sich einen Informationsvorsprung gegenüber dem Markt zu verschaffen. Dieser Informationsvorsprung kann nur dann erreicht werden, wenn das jeweilige Geschäftsmodell vollumfänglich verstanden wird, und nur dann wird auch investiert.

Dies wiederum hat zur Folge, dass gewisse Sektoren nicht oder kaum im Portfolio auftauchen. Dazu zählen Biotechnologie und auch Big Pharma. In diesen genannten Sektoren verfügen die Manager nicht über den nötigen Informationsvorsprung.

Infolgedessen ist das Portfolio vergleichsweise relativ hoch in zyklische Sektoren und Titel investiert. Wenn man sich die Portfolios von Mitbewerbern anschaut, so nehmen viele Fondsmanager Abstand davon, in zyklische Titel zu investieren. Walewski dagegen ist überzeugt, dass er weiß, wann man Zykliker, die einen enormen Value bieten, kaufen sollte und wann man sich lieber von ihnen trennt.

Konzentration auf die besten Ideen: Die Manager konzentrieren sich auf die Chancen mit dem größten Potenzial und streben nach der Maximierung der Gesamtgewinne und nicht nach der Anzahl der rentablen Anlagen.

Langfristiger Zeithorizont: Als langfristige Investoren werden kurzfristige Schwankungen bewusst toleriert, sofern der Investment-Case intakt bleibt.

Teamorientiert: Anlageentscheidungen werden von Teammitgliedern hinterfragt, um ein besseres Risikomanagement zu gewährleisten.

Der Investmentprozess und die Titelauswahl

Während des gesamten Analyseprozesses besteht das Ziel darin, die geschäftlichen Triebkräfte für eine Aktie aus unternehmerischer Sicht zu verstehen, und die Bewertungsarbeit kommt in der Regel zum Schluss, sobald die Manager einen Überblick über die langfristigen Geschäftsgrundlagen haben. Zu den wichtigsten Faktoren, die bewertet werden, gehören:

Finanzielle Kriterien: Entwicklung der Rentabilität, Kapitalrendite, finanzielle Verschuldung, Bewertung.

Nicht-finanzielle Kriterien: Managementteam (Erfolgsbilanz, Anreize, Rationalität ihrer Ziele), ESG-Faktoren, insbesondere Fragen der Unternehmensführung, regulatorische Fragen, geopolitisches Umfeld.

Neben diesen Kriterien ist für Walewski auch der Kontakt zu den Unternehmen extrem wichtig, wobei er auch zu Zulieferern, Abnehmern und Mitbewerbern Kontakt pflegt, um sich ein genaues Bild machen zu können. Eine Orientierung an einem Index erfolgt nicht, der Active Share liegt üblicherweise höher als 90 Prozent.

Es handelt sich zwar um einen Bottom-up-Ansatz, doch wirtschaftliche Trends und das allgemeine Marktumfeld werden im Rahmen des Investmentprozesses mit einbezogen.

Hohe Flexibilität

Mit Blick auf die Sektoren oder Regionen gibt es keine Mindest- oder Maximal-Gewichtungen, die Manager können diesbezüglich flexibel agieren. Findet nach gründlicher Analyse ein neuer Titel den Weg ins Portfolio, so wird die Position sukzessive aufgebaut.

Die Gewichtung eines Titels hängt unter anderem mit der Liquidität der Aktie und dem Renditepotenzial zusammen, das man der Aktie zuschreibt. Am Ende soll das Portfolio mit den 45 bis 65 besten Ideen bestückt werden, wobei die Top Ten rund 40 bis 50 Prozent des Portfolios repräsentieren. Fremdwährungen werden nicht abgesichert.

Die Verkaufsgründe

Wann wird ein Titel verkauft? Hier wird eine pragmatische Verkaufsdisziplin angewendet, um sicherzustellen, dass man sich in keine der Aktien, in die man investiert, „verliebt“. Nachfolgend die drei wichtigsten Gründe, die einen Verkauf auslösen können:

Die fundamentale Situation des Unternehmens ändert sich: Dies können beispielsweise personelle Veränderungen sein, die die Fondsmanager als negativ erachten, oder eine Änderung der zuvor als vorteilhaft angesehenen Geschäftsmodelle, und zwar völlig unabhängig davon, ob dies direkt mit dem Unternehmen selbst zusammenhängt oder ob es sich um eine branchenweite Veränderung handelt, die das Unternehmen ernsthaft beeinträchtigt. Wesentliche neue Informationen kommen ans Licht: Dies bedeutet, dass die Manager von den zur Verfügung gestellten Unternehmensinformationen enttäuscht oder irregeführt wurden oder dass eine falsche Entscheidung getroffen wurde. Diese Fälle würden zu einem sofortigen Verkauf der Position führen. Der Kurs erreicht das Alken-Ziel: Wird das definierte Kursziel erreicht und kein weiterer Aufwärtstrend ist erkennbar, sodass sich das Risiko-Ertrags-Verhältnis eintrübt, wird ebenfalls auf den Verkaufsknopf gedrückt.

Rückblick

Auch wenn es Kalenderjahre oder temporäre Phasen gab, in denen der Fonds hinter seiner Benchmark lag, so hat er jedes Mal relativ schnell wieder für normale Verhältnisse gesorgt, sprich seine Benchmark outperformt.

Wie eingangs erwähnt, befindet sich der Fonds in seiner Peergroup über unterschiedliche Zeiträume auf Spitzenplätzen. Das zeigt, dass aktives Management insbesondere im Small- und Mid-Cap-Segment Mehrwert liefern kann, der konträre Ansatz des Fonds erfolgversprechend ist, sich langfristiges Investieren lohnt (Geduld beweisen und Gewinne laufen lassen) sowie ein gutes Risikomanagement unabdingbar ist, um vor allem idiosynkratische Risiken zu begrenzen.

Die Zahlen

Mit Blick auf die jüngste Performance fällt insbesondere das YTD-Ergebnis auf. Der Fonds kann seit Jahresbeginn um rund 50 Prozent zulegen und lässt damit seine Mitbewerber deutlich hinter sich. Was waren die Performancetreiber?

Rund 85 Prozent der Outperformance werde aus der Titelselektion generiert, da keine Top-down Sektor- oder Länder-Allokation erfolgten, teilt das Management auf Nachfrage mit. Bislang erzielten in diesem Jahr etwa 66 Prozent aller Positionen im Fonds eine positive relative Performance. Aktuell beträgt der Anteil des Rüstungssektors rund 17 Prozent. Auch unter den Top 10 sind vier Defense-Aktien (Rheinmetall, Renk, Exail, Exosens).