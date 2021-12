Smart-Beta-Strategien Wisdom Tree startet 6 Dividendenstrategie-ETFs an Frankfurter Börse

Neuer ETF-Anbieter an der Frankfurter Börse: Die europäische Tochter des US-Anbieters Wisdom Tree startet sechs börsengehandelte Indexfonds (ETFs) mit Smart-Beta-Indexstrategien in Deutschland. Die Fonds kaufen Aktien aus Europa, den USA und Schwellenländern im Large-Cap- und im Small-Cap-Bereich.Die sechs Fonds bilden eigene Indizes von Wisdom Tree ab und gewichten Indextitel nach ihrer Dividendenausschüttung. Dabei gibt es zwei Strategien: Die Equity Income-Indexfamilie umfasst Aktienunternehmen, die im Rahmen einer Vorauswahl zu den 30 Prozent der Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite zählen und eine Marktkapitalisierung von mindestens 200 Millionen US-Dollar aufweisen. Die Small-Cap Dividend-Indexfamilie hat dagegen die Unternehmen mit einer geringeren Marktkapitalisierung aus den jeweiligen Märkten im Fokus.Die sechs UCITS-ETFs notieren in Euro und werden seit Oktober 2014 an der London Stock Exchange und seit Januar 2015 an der Borsa Italiana gehandelt. Sie kosten jeweils zwischen 0,29 Prozent und 0,54 Prozent Gebühr.