Smart-Beta-Studie So schneiden aktive Fonds im Vergleich zu intelligenten Vergleichsindizes ab

Die Grafik zeigt, wie aktive Europa-Aktienfonds 2015 beziehungsweise in den vergangenen zehn Jahren im Vergleich zu zweier Vergleichsindizes abgeschnitten haben. Links die Out- beziehungsweise Underperformance im Vergleich zum klassischen MSCI Europe, rechts der Vergleich zum Smart-Beta-Index FTSE Europe Min Var, der die Portfoliovolatilität reduzieren soll. 2015 betrachtet: Während 72 Prozent der aktiven Fonds in der Kategorie Europa die traditionelle Benchmark übertrafen, schnitten nur 14 Prozent besser ab als der Smart-Beta-Index. | Foto: Lyxor ETF Research