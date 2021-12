Smart-Invest mit neuem Anlagestrategen

Benjamin Knöpfler wechselt zur Stuttgarter Fondsgesellschaft Smart-Invest. Er soll das Management-Team bei der Einzeltitelanalyse verstärken und eine Einzelwert-Strategie in den gesamten Investmentprozess einbetten.Der 30-jährige Knöpfler kommt von der Fondsgesellschaft Star Capital. Dort war er von 2007 bis 2012 für die Entwicklung von quantitativen Anlagestrategien zuständig. Er studierte Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance an der European Business School (ebs) in Schloss Reichartshausen.