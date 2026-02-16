Währungsabsicherung wird für Anlegerinnen und Anleger immer wichtiger – insbesondere in einem volatilen Marktumfeld. UBS Asset Management bietet seit über zehn Jahren umfassende Expertise und ein breites Angebot an währungsabgesicherten ETFs – also ETFs mit Währungs-Hedge. Sie helfen, Risiken zu steuern und Portfolios gezielt zu stabilisieren.

Marketingmaterial I “Nur für professionelle Kunden”

In einer global vernetzten Finanzwelt investieren Anleger zunehmend über Ländergrenzen hinweg – und setzen sich damit unweigerlich Währungsrisiken aus. Wechselkursschwankungen können Renditen verwässern oder verstärken und werden durch Faktoren wie Geldpolitik, Konjunktur oder geopolitische Ereignisse beeinflusst. Entsprechend steigt die Nachfrage nach ETFs mit Währungs-Hedge deutlich: In Europa ist das Volumen besicherter Anteilsklassen von 56,8 Milliarden US-Dollar (USD) in 2017 auf rund 283,8 Milliarden USD per Ende 2025 angewachsen.

Währungsrisiken absichern, oder nicht?

Währungsabsicherung – also gezieltes Hedging – hilft, unerwünschte Währungseffekte zu reduzieren und die Renditen näher an der Entwicklung der jeweiligen Basisanlage auszurichten. Daraus ergibt sich ein Vorteil für Anleger, die Wert auf Stabilität und Planbarkeit legen. Gerade bei festverzinslichen Anlagen, deren Schwankungen oft schon durch kleine Währungsbewegungen zunehmen, zeigt sich der Nutzen besonders deutlich.

Gleichzeitig gilt: Hedging reduziert zwar die Volatilität, bringt aber auch Kosten, mögliche Alternativverluste sowie operative und sogenannte Basisrisiken mit sich. Es ist daher immer eine bewusste Entscheidung – kein automatischer oder kostenloser Schutzmechanismus.

Wie funktioniert Hedging?

Typischerweise erfolgt die Währungsabsicherung über monatlich rollierende Devisenterminkontrakte, die künftige Wechselkurse fixieren. So wird der Währungseinfluss kontrolliert und die Performance näher an das Basisportfolio geführt. Allerdings entstehen Kosten – vor allem aus Zinsdifferenzen –, und Absicherungen können nie vollkommen perfekt sein. In Phasen positiver Währungsentwicklungen kann ein Hedge zudem potenzielle Zusatzrenditen begrenzen.

UBS folgt bei ETFs konsequent den Absicherungsmechanismen der jeweiligen Indexanbieter. Mithilfe von 1‑monatigen Terminkontrakten wird das Fremdwährungs-Exposure in die gewünschte Referenzwährung überführt. Die monatliche Anpassung balanciert Tracking‑Error und Transaktionskosten optimal aus. Dieser Ansatz schafft Transparenz und ermöglicht eine klare Performance-Zuordnung.

Erfahrung, Breite, und Effizienz

Seit über zehn Jahren zählt UBS Asset Management zu den führenden Anbietern währungsabgesicherter ETFs in Europa. Mit rund 70 Fonds, mehr als 180 Anteilsklassen und 38,3 Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen in währungsabgesicherten ETFs bietet UBS ein breit diversifiziertes Angebot über verschiedene Anlageklassen und Währungen wie USD, EUR, CHF, GBP, AUD und JPY.

Wettbewerbsfähige Gebühren, enge Spreads, transparente Offenlegung und flexible Anteilsklassen machen UBS-ETFs zu einer effizienten Wahl für Anlegerinnen und Anleger, die Währungsrisiken gezielt steuern möchten.

_____________