Smartphone-Bank N26 Rekord-Finanzierung für deutsches Banking-Fintech

Screenshots der N26-App: Das Berliner Unternehmen startete im Oktober ihr Sparangebot und ihren Überziehungsrahmen auch in Österreich. N26 bietet Privatkunden Finanzprodukte und -dienstleistungen über eine Plattform an, die speziell für Smartphones entwickelt wurde. Die Gesellschaft hat bislang rund 9 Milliarden Euro an Transaktionsvolumen abgewickelt. | Foto: obs/N26 GmbH/n26.com