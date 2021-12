So basteln sich Berater ihr individuelles Zertifikat

„Derzeit gibt es beeindruckende Konditionen, weil die Volatilität gestiegen ist“, erklärt Marcel Langer, Zertifikate-Experte bei UBS. Die Maßanfertigungen erfolgen im Netz über Handelsplattformen und dauern bei beiden Emittenten nur ein paar Clicks.Welche Rendite wird erwartet? Wie hoch sollen die Verlustbegrenzung oder der Kapitalschutz ausfallen? Basiswert? Laufzeit? Zertifikate-Typ? Factsheet, WKN drauf, fertig. „Besonders gefragt sind derzeit kurzlaufende Discount-Zertifikate“, so Langer.UBS bietet rund 300 Basiswerte, Aktien und Indizes an, bei Vontobel sind es 159 Aktienwerte und sechs Indizes. Beide Häuser haben mit Discount- und Bonuszertifikaten die gefragtesten Strategien im Angebot. Vontobel schneidert auch Aktienanleihen. Diese sollen bei UBS in Kürze folgen. Besonders die Anleihen für den Eigenbau haben klare Vorteile gegenüber der Stangenware. Die Intervalle für Zinsausschüttungen können individuell bestimmt werden. „Anleger, die auf regelmäßige Ausschüttungen angewiesen sind, können sich Zinsen auch monatlich auszahlen lassen“, erklärt Andreas Blumenstein von Vontobel.Neben Anleihen auf Einzelwerte können auch kleine Päckchen mit zwei oder mehr Basiswerten entworfen werden. In diesen sogenannten Multi- Anleihen „ist dann mehr Musik drin“, so Blumenstein. Weitere Informationen:www.ubs.com/equityinvestorBasiswerte: rund 300Zertifikate-Typen: Discount, Bonus,Capped Bonus, Discount PlusMindestzeichnung: 20.000 EuroKontakt: 069 13697979www.deritrade.deBasiswerte: rund 160Zertifikate-Typen: Discount, Bonus,Aktienanleihen, GarantiezertifikateMindestzeichnung: 75.000 EuroKontakt: 069 29720811