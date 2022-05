18.000 Euro Preisgelder So bewerben sich Jungmakler für den Award 2022

Endspurt bei der Bewerbungsphase für den Jungmakler Award 2022. Wer den begehrten Preis ergattern will, sollte bis zum 30. Juni seine Bewerbungsunterlagen über das Jungmakler-Portal hochladen und einen Fragebogen zu seiner Person und zu seinem Geschäftskonzept ausfüllen. Die Jury werde die Unterlagen prüfen und anschließend entscheiden, wer zum Digital Casting eingeladen wird, erklärt die BBG Betriebsberatung aus Bayreuth, die den Award 2011 ins Leben gerufen hat.

Vom 12. bis zum 14. September finden die regionalen Castings statt. Dabei treffen die Award-Teilnehmer zum ersten Mal auf die Jury und bekommen die Möglichkeit, sich und ihre Geschäftskonzepte vorzustellen und ihren Werdegang als Makler zu schildern.

Wer in dieser Runde überzeugt, bekommt eine Einladung zum Bundes-Casting. Dieses findet am 4. und 5. Oktober bei der Nürnberger Versicherungsgruppe statt. Wer auch hier die Jury auf seine Seite ziehen kann, kommt ins Finale. Die endgültigen Sieger werden am 27. Oktober bei der Preisverleihung im Rahmen der Branchenmesse DKM bekanntgegeben.

Geld und Bildungsgutscheine

Den Gewinnern winken Geldpreise in Höhe von insgesamt 18.000 Euro, verschiedene Bildungsgutscheine sowie „mediale Sonderpakete“ von Asscompact und V-Aktuell. Zudem gibt es einen Sonderpreis im Wert von 5.000 Euro für alle Baufinanzierer, der von der ING-Diba gestiftet wird.

Bewerben können sich Versicherungsmakler, Finanzanlagenvermittler, Immobilienfinanzierer und Immobiliardarlehensvermittler. Die Teilnehmer dürfen maximal 39 Jahre alt sein und müssen in den letzten fünf Jahren ihrer Berufslaufbahn erstmals ein Versicherungs-/Finanzmakler und/oder Immobilienfinanzierungsunternehmen gegründet, erworben oder übernommen haben. Weitere Informationen gibt es hier.