Svetlana Kerschner 28.06.2016 Lesedauer: 3 Minuten

„So billig kommen wir wohl lange nicht mehr an europäische Aktien heran“ So reagiert Max Otte auf den Brexit

„Der Brexit wird leider nicht kommen“, sagt Max Otte. Im Gespräch mit DAS INVESTMENT.com erklärt der Finanzwissenschaftler, Vermögensverwalter und mehrfacher Buchautor, was einem Brexit im Weg steht, warum ein Ausstieg der Briten ein Glücksfall für die EU wäre und was er in seinem Fonds PI Global Value geändert hat.