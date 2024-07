13,7 Billionen Euro hatten europäische Anleger zum vergangenen Jahreswechsel in Investmentfonds angelegt. Die Zahl umfasst sowohl Privat- als auch institutionelle Anleger. Dabei nimmt Deutschland unter allen europäischen Ländern den mit Abstand größten Anteil am Fondsbesitz ein: 3,7 Billionen Euro – das ist mehr als jeder vierte Euro, der auf dem Kontinent in Publikumsfonds (Ucits-Fonds und AIFs, also Spezialfonds, Immobilienfonds und geschlossene Fonds) lagert.

Anleger in Frankreich folgen mit 2,1 Billionen Euro beziehungsweise einem Anteil von 15 Prozent auf Platz 2. In Großbritannien summierte sich der Fondsbesitz zum selben Zeitpunkt auf umgerechnet 2,5 Billionen Euro.

Verwaltetes Vermögen von Ucits-Fonds und AIFs nach Absatzmarkt in der EU

@BVI

Ein interessantes Bild ergibt sich, wenn man die unterschiedlichen Anlegerarten noch einmal auseinanderdividiert. So haben im Fondsanteils-Land Nummer eins, Deutschland, etwa zu einem knappen Drittel (29 Prozent) Privatanleger in Publikumsfonds investiert. 71 Prozent stemmen dagegen institutionelle Anleger. In Italien und Spanien machen Privatanleger einen deutlich größeren Anteil am Fondsbesitz aus. In Luxemburg und Irland wiederum ist ein Retail-Markt quasi nicht vorhanden.

Instis bevorzugen in Deutschland aufgelegte Fonds

Es gibt noch eine Besonderheit mit Blick auf die Fondsanteilseigner: In Deutschland investieren institutionelle Anleger deutlich häufiger in inländische Fonds, als das Privatanleger tun. Die Zahlen des BVI zeigen: Privatanleger haben in Deutschland etwa hälftig in Fonds mit dem ISIN-Kürzel DE und in auswärts aufgelegte Fonds investiert.

Dagegen liegt beim institutionellen Vermögen mehr als dreieinhalb Mal so viel Volumen in hierzulande aufgelegten Fonds. Der BVI führt das auf „strukturelle Verflechtungen“ oder – milder ausgedrückt – „gewachsene Beziehungen“ zwischen lokalen Fondsanbietern und institutionellen Kunden zurück. Für ausländische Fondsanbieter, die am deutschen Fondsmarkt Fuß fassen wollen, sei der Markteintritt dagegen nicht einfach.

Struktur der größten Fondsmärkte in der EU nach Anlegertyp und Fonds-Auflegungsort