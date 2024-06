Mischfonds hatten im vergangenen Jahr bei Anlegern in Deutschland einen schweren Stand. Laut Zahlen des deutschen Fondsverbands BVI flossen 2023 beachtliche 15,5 Milliarden Euro aus den ehemals äußerst beliebten Fonds-Vehikeln ab.

Gemessen am Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre ist das ein besonders deutlicher Einbruch: Zwischen 2013 und 2022 hatten Mischfonds im Schnitt noch 21,7 Milliarden Euro Zuflüsse pro Jahr gesehen. Sie galten lange als besonders beliebte Anlageklasse: Die Idee, eine breit gestreute Vermögensverwaltung mit Komponenten aus unterschiedlichen Anlageklassen in einer gemeinsamen Fondshülle umzusetzen – dieses Konzept kam bei vielen Anlegern gut an.

Netto-Mittelaufkommen offener Publikumsfonds nach Anlageklasse (in Milliarden Euro)

© BVI

Allerdings hatten Mischfonds, die in ihrem Kern meist eine Aktien- und eine Anleihenkomponente besitzen, lange auch mit den niedrigen Zinsen zu kämpfen. Wer in Niedrigzinszeiten Anleihen ohne besondere Strategie allokierte, konnte damit nicht nur keine Rendite erzielen, sondern real sogar Geld verlieren. Einen besonderen Schlag erhielt die Anlageklasse Mischfonds jedoch mit Beginn des Ukrainekriegs. Dieser ließ zunächst die Inflationsraten steigen und in der Folge die Zinsen in die Höhe schnellen.

Ob nun das Vertrauen in die Anlageklasse nach langen Jahren des Dahindümpelns auf Anleihenseite weg ist oder schlicht die Luft aus der einstmals hochgepriesenen Idee raus ist: Die Anlageklasse Mischfonds bekommt seitdem kaum mehr einen Fuß auf den Boden, Anleger ziehen umfangreich ihr Geld ab.

Bereinigung des Produktuniversums erwartet

Wie nun die Zahlen des BVI verdeutlichen, lässt sich dieser Liebesentzug jedoch weder konkret auf die Aktien- noch auf die Anleihenseite von Mischfonds zurückführen. Denn isoliert betrachtet flossen Aktien- und Anleihenfonds im vergangenen Jahr jeweils rund 13 Milliarden Euro zu (bei 9,7 Milliarden Euro Zuflüssen im Jahresmittel der vergangenen zehn Jahre bei Aktienfonds und 3,8 Milliarden Euro bei Anleihenfonds).

Beobachter gehen angesichts der Mittelabflüsse bei Mischfonds davon aus, dass sich der Produktmarkt in der kommenden Zeit in größerem Umfang bereinigen könnte.

Über alle Anlageklassen hinweg flossen im vergangenen Jahr 12,9 Milliarden Euro netto in deutsche Publikumsfonds, hat der BVI ermittelt.

Netto-Mittelaufkommen offener Fonds (in Milliarden Euro)