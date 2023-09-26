FvS-Stratege Philipp Vorndran
So entkoppelt sich China vom Westen
China erscheint westlichen Beobachtern zunehmend fremd. Doch wie beurteilen eigentlich die Bewohner des Reichs der Mitte ihr Verhältnis zu Europa und den USA? Hier berichtet FvS-Stratege Philipp Vorndran von einer Reise.
China bestimmt aktuell die Schlagzeilen. Thematisiert wird der sich immer weiter nährende Taiwan-Konflikt. Oder die Schwäche der heimischen Wirtschaft, nicht zuletzt ausgedrückt durch die scheinbar massiven Probleme auf dem Immobilienmarkt. Sowohl Geopolitik als auch Ökonomie wirken bedrohlich auf Beobachter aus dem Westen.