Sebastian Dörr von der Investmentgesellschaft HQ Trust berechnet in einer aktuellen Analyse die relative Performance von Aktien gegenüber dem internationalen Aktienindex MSCI World im Ankündigungsmonat eines Indexaufstiegs sowie sechs Monate danach. Dörrs Untersuchung reicht zurück bis ins Jahr 1998.

„Der Indexeffekt ist eindeutig vorhanden. Im Mittel erzielten Aufsteiger im Monat der Bekanntgabe eine um 2,8 Prozentpunkte bessere Performance als der MSCI World. In den sechs Monaten nach der Aufnahme schnitten sie dann im Mittel aber 1,8 Prozentpunkte schlechter ab als der marktbreite Index. Im Ankündigungsmonat ist der Effekt in allen Branchen zu beobachten. Im Schnitt übertreffen Aktien aus allen elf Sektoren den MSCI World. Besonders deutlich zeigt sich der Effekt in den vergangenen 25 Jahren in der Technologiebranche, in der Aktien in diesem Monat im Mittel 5,2 Prozentpunkte mehr zulegten als der Index. Mit Blick auf die nachfolgenden sechs Monate schnitten aber ausgerechnet diese Titel mit einer Underperformance von 7,8 Prozentpunkten am schlechtesten ab.“