Seit einigen Monaten steigen die Immobilienpreise in Deutschland wieder. Das gilt auch für die Großstädte. Wie unterschiedlich das Plus je nach Region ausfällt, zeigt der aktuelle Trendindikator des Baufinanzierungsvermittlers Dr. Klein, der auf Transaktionsdaten der Plattform Europace und damit auf tatsächlich gezahlten Kaufpreisen beruht. Untersucht wurden die Kaufpreise von Eigentumswohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäusern in den Regionen rund um zehn Großstädte.

Im Vergleich zum Vorquartal wurden Immobilien demnach fast flächendeckend teurer. Bei Eigentumswohnungen verzeichneten die Regionen Hannover (4,3 Prozent) sowie Dortmund (4,2 Prozent) einen besonders starken Preisanstieg. In und um Düsseldorf, Hamburg und Köln lag das Plus zum Vorquartal noch bei jeweils 2 Prozent. Moderater fiel der Anstieg in Stuttgart, München und Berlin mit bis zu 1,2 Prozent aus. In Frankfurt am Main und Dresden gab es einen leichten Rückgang (-0,05 Prozent / -0,09 Prozent).

Dagegen kam die Region Dresden im dritten Quartal mit 4,2 Prozent auf den stärksten Preiszuwachs bei Ein- und Zweifamilienhäusern. In Frankfurt am Main und Köln stiegen die Preise um etwas mehr als 1 Prozent. In den übrigen Regionen gingen die Kaufpreise für Ein- und Zweifamilienhäuser aufs Quartal gesehen nur leicht nach oben oder stagnierten.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnet Dr. Klein vielerorts noch sinkende Preise. Am deutlichsten zeigt sich das in Dresden: Dort gingen die Preise für Eigentumswohnungen auf Jahressicht um fast 5 Prozent zurück. Auch bei der Jahresentwicklung gibt es jedoch Ausreißer: In Hamburg stiegen die Kaufpreise verglichen mit dem dritten Quartal 2023 um 2,5 Prozent.

„Preisverhandlungen sind keine Selbstverständlichkeit mehr“

Für Käufer könnte die Situation auf dem Immobilienmarkt bald wieder schwieriger werden, analysiert Dr. Klein. So sei zu beobachten, dass Häuser und Wohnungen teilweise wieder deutlich über dem ursprünglichen Angebotspreis verkauft werden, sagt Michaela Prehn vom Baufinanzierungsvermittler: „Preisverhandlungen sind keine Selbstverständlichkeit mehr.“ Eine Entspannung am Immobilienmarkt sehe anders aus.

Thomas Heiserowski, Co-Chef von Europace, bestätigte in einem Interview mit dem „Handelsblatt“, dass sich die Verhältnisse auf dem Immobilienmarkt schon vor drei bis vier Monaten verschoben hätten. „Wir sind gerade vermutlich in einer Balance zwischen Käufer- und Verkäufermarkt. Es wird allerdings nicht mehr lange dauern, dann haben wir wieder einen Verkäufermarkt wie in Zeiten der Niedrigzinsphase“, so Heiserowski.

Die aktuellen Immobilienpreise in den 10 untersuchten Großstädten in der Übersicht: