Vier Länder im Vergleich So entwickeln sich die Realrenditen von Staatsanleihen

In den meisten Industrieländern liegen die Inflationsraten noch über den Anleiherenditen. Es gibt jedoch eine Ausnahme, wie eine Analyse von Shijiao You und Thomas Neukirch von der Investmentgesellschaft HQ Trust zeigt.

In den Industrieländern sind die Inflationsraten hoch, die Realrenditen von Staatsanleihen damit meist noch im Minus. Wie stark sich die Lage jedoch bereits verändert hat und in welchen Ländern bereits positive Renditen erwartet werden, zeigt eine Auswertung vom Multi-Family-Office HQ Trust. Shijiao You, Analystin Strategische Asset Allokation, und Thomas Neukirch, Leiter Strategische Asset Allokation, haben sich dafür die vier großen Industrieländer Deutschland, Großbritannien, Japan und die USA genauer angeschaut.

You und Neukirch zogen dafür die erwarteten Inflationsraten von den jeweiligen Nominalrenditen ab. Die Werte wurden dann mit denen von vor zwölf Monaten verglichen. Das Ergebnis: Mit Ausnahme Japans sind die Renditen, mit denen Anleger rechnen können, im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. „Der Anstieg der erwarteten Realrenditen (...) resultiert unter anderem daraus, dass die Inflation schon letzten Herbst angezogen hatte und die Nominalzinsanpassungen durch geänderte Zentralbankpolitiken mit zeitlichem Nachlauf erst in diesem Jahr erfolgten“, so Neukirch.

Japan sei ein Sonderfall: „In Japan steuert die Bank of Japan die Zinsen bis zu zehn Jahren und hält die Zinskosten der Schulden real niedrig“, erklärt Analystin You. Am attraktivsten für Anleger seien die USA mit klar positiven Werten. Das führen die Analysten auch auf das entschlossene Vorgehen der Notenbank Federal Reserve gegen die Inflation zurück.

„Deutschland und Großbritannien weisen zumeist immer noch erwartete Realrenditen in negativem Territorium auf, so liegt zum Beispiel in Deutschland der Wert für zehn Jahre bei -0,3 Prozent pro Jahr“, sagt You. Manche Länder hätten den Höhepunkt der Inflation bereits überschritten, heißt es in der Analyse. Der Zinserhöhungszyklus sei aber vermutlich noch nicht abgeschlossen.