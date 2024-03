Um der verpflichtenden Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden nachzukommen, nutzen viele Vermittler Softwaretools. Zu diesem Ergebnis kommt eine Erhebung des Bundesverbands Finanzdienstleistung (AfW) im Rahmen des 16. jährlichen Vermittlerbarometers. Unter anderem wurden die Vermittler dazu befragt, wie sie die ESG-Abfrage ihrer Kunden dokumentieren.

Der AfW hat mehr als 1.000 Finanz- und Versicherungsvermittler in einer umfassenden Online-Umfrage zu verschiedenen Themen befragt. In Sachen ESG-Präferenzabfrage gaben 42 Prozent der Vermittler an, Softwaretools zu benutzen. Fast genauso viele (38 Prozent) dokumentieren die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden noch klassisch mit Papier und Stift beziehungsweise PDF-Dateien. 20 Prozent machten keine Angabe.

Unter den Softwarenutzern hat der AfW weiter nachgefragt: Zu welchen Programmen wird dabei gegriffen? 60 Prozent der Vermittler mit IT-Tool gaben an, dass die Software nach Eingabe der Nachhaltigkeitspräferenzen eine passende Produktauswahl für den Kunden ausspielt. Bei 34 Prozent ist das nicht der Fall.

Von wem die genutzten digitalen Tools stammen

Dazu, wer die entsprechende Software bereitstellt, liefert die Umfrage ebenfalls Ergebnisse: Mehr als ein Drittel der Vermittler (68 Prozent) nutzen für die Präferenzabfrage die Tool-Lösungen von Maklerpools und -verbünden. 23 Prozent greifen auf Angebote von Produktgebern wie Versicherungs- oder Fondsgesellschaften zurück. Fast 3 Prozent der Abfrage-Tools stammen aus anderen Quellen, während 6 Prozent keine Angabe machten.

Für AfW-Vorstand Norman Wirth spiegelt sich darin die Rolle der Maklerpools für die Umsetzung der verpflichtenden ESG-Präferenzabfrage wider. „Die Bedeutung der Pools und Verbünde als Servicepartner in Fragen der Regulierung ist nicht zu unterschätzen und nimmt mehr und mehr zu“, sagt Wirth.