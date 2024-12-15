10xDNA – Disruptive Technologies So erging es dem Tech-Fonds von Frank Thelen

Analysen
Frank Thelen Fonds 10xDNA (Performance-Analyse)
Performance-Analyse Prognose von Frank Thelen: „Fonds 2025 deutlich über Ausgabekurs“
Nach dem schwierigen Start seines Vorzeigefonds Disruptive Technologies zeigt sich Tech-Investor Frank Thelen heute zuversichtlich. Der Fonds, der im September 2021 mit großen Ambitionen gestartet war und der zunächst vor allem Verluste verzeichnete, durchläuft seit 2023 eine beachtliche Aufholjagd: Year-to-date liegt die Retail-Variante mit 39 Prozent im Plus.
Meistgelesen
Top-News
Anzeige
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?