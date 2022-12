10xDNA – Disruptive Technologies So erging es dem Tech-Fonds von Frank Thelen

Für die Anleger ist es ein Fiasko: Der Tech-Fonds „10xDNA – Disruptive Technologies“ (ISIN: DE000DNA10X3) des bekannten deutschen Investors Frank Thelen hat seit seiner Auflage im vergangenen Jahr vor allem Tiefschläge einstecken müssen. Von seinem Start Anfang September 2021 bis heute hat sich sein Kurs mehr als halbiert.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2022

Thelen, der vielen Menschen hierzulande vor allem als Juror im Investoren-Team der Vox-TV-Show „Die Höhle der Löwen“ bekannt ist, hatte den Fonds 2021 mit viel medialem Wirbel gestartet. Er richtet sich ausdrücklich auch an Privatanleger. Bereits im Jahr vor der Fondsauflegung war Thelens Buch „10xDNA: Das Mindset der Zukunft“ erschienen.

Der 10xDNA – Disruptive Technologies soll sich auf mögliche Megatrends der Zukunft wie Blockchain, 3D-Druck oder künstliche Intelligenz konzentrieren. Das Ziel: Mega-erfolgreiche Unternehmen zu finden, die das nächste Google, Apple oder Facebook werden könnten. „In vier bis fünf Jahren wollen wir das Geld verdreifachen“ – und das sei noch das Mindeste, hatte Thelen damals vollmundig versprochen.

„Disruptive Innovationstitel reflektieren“

Auf der Internetseite des Fonds, den Thelen über die Gesellschaft 10xDNA Capital Partners betreibt, werden Interessenten an die Idee herangeführt: „Wir stehen vor einer Dekade exponentiellen technologischen Fortschritts.“ Industrien und Dienstleistungen müssten sich neu definieren. Investoren und Anleger sollten „disruptive Innovationstitel in ihrem Portfolio reflektieren“. Das raten – etwas finanz-verwunden ausgedrückt – Thelen und sein Team.

Die großen Ambitionen, die der Start-up-Geldgeber mit seinem ersten breit investierbaren Fonds hegt, hatten jedoch schon bei Fondsstart Zweifler auf den Plan gerufen. So hatte zum Beispiel der Tech-Podcast-Macher Philipp Klöckner („Doppelgänger Tech Talk“), der ebenfalls als Start-up-Investor aktiv ist, geunkt: Die Einrichtung des Thelen-Tech-Fonds deute auf eine Anlageblase im Tech-Sektor hin. Immerhin habe Thelen auch die Wirecard-Aktie noch kurz vor ihrem Zusammenbruch als passables Investment gelobt. Der Wirecard-Konzern musste nach massivem Bilanzbetrug 2021 Insolvenz anmelden.

Die Titel, in die der 10xDNA – Disruptive Technologies investiert, lassen sich auf dessen Internetseite transparent nachvollziehen. Im vergangenen Jahr hatte DAS INVESTMENT die damals 18 Aktien vorgestellt. Aktuell sind 29 Positionen gelistet.

In den vergangenen zwölf Monaten gab es mehrere prominente Wechsel im Portfolio. Das chinesische Internet-Unternehmen Tencent, der US-Marketing-Dienstleister Hubspot und die Kryptobörse Coinbase mussten weichen. Dafür ist der chinesische Suchmaschinenbetreiber Baidu nun weit vorn dabei. Am stärksten gewichtet ist aktuell das französische Halbleiterunternehmen Soitec. E-Autobauer Tesla und der Datendienstleister Palantir stehen dagegen wie vor einem Jahr weiter an Top-Positionen – auch wenn sich beide Aktien in ihrem Wert seit Jahresbeginn etwa gedrittelt haben.