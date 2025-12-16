Weihnachtsmärkte, Kinderfeste, gemeinsames Singen und Gutes tun: DAS INVESTMENT befragte mehrere Versicherer, wie sie mit ihren Mitarbeitern die Vorweihnachtszeit verbringen.

Weihnachtsfeiern der Dela Lebensversicherung, ALH-Gruppe, LVM Versicherung und DEVK (von links oben nach rechts unten). DAS INVESTMENT Versicherungegn hat gefragt, wie Versicherer an ihren Standorten Weihnachten feiern.

Weihnachtsfeiern gehören in vielen Unternehmen zur Tradition – auch in der Versicherungsbranche. Doch wie genau feiern die Versicherer? DAS INVESTMENT Versicherungen hat bei mehreren Gesellschaften nachgefragt: Wann und wo findet die Weihnachtsfeier statt? Wie viele Mitarbeiter kommen zusammen? Was gibt es zu essen, und gibt es Geschenke? Und wer hat den höchsten Weihnachtsbaum in der Firmenzentrale?

Die Antworten zeigen: Zwischen zentralen Großveranstaltungen und dezentralen Teamfeiern, zwischen DJ und Gospel-Chor, zwischen Gänsebraten und sozialen Spenden – und Weihnachtsbäumen von bis zu knapp vier Metern Höhe – ist die Bandbreite groß.

Barmenia Gothaer: Anderen eine Freude machen 1 / 11 Barmenia Gothaer-Mitarbeiter mit Weihnachtsgeschenken für sozial benachteiligte Menschen. Bildquelle: BarmeniaGothaer