So feiern 11 Versicherer Weihnachten 2025
Weihnachtsfeiern gehören in vielen Unternehmen zur Tradition – auch in der Versicherungsbranche. Doch wie genau feiern die Versicherer? DAS INVESTMENT Versicherungen hat bei mehreren Gesellschaften nachgefragt: Wann und wo findet die Weihnachtsfeier statt? Wie viele Mitarbeiter kommen zusammen? Was gibt es zu essen, und gibt es Geschenke? Und wer hat den höchsten Weihnachtsbaum in der Firmenzentrale?
Die Antworten zeigen: Zwischen zentralen Großveranstaltungen und dezentralen Teamfeiern, zwischen DJ und Gospel-Chor, zwischen Gänsebraten und sozialen Spenden – und Weihnachtsbäumen von bis zu knapp vier Metern Höhe – ist die Bandbreite groß.
Eine zentrale Weihnachtsfeier gibt es bei der Barmenia Gothaer nicht, dafür aber viele andere Dinge, die weihnachtliche Stimmung aufkommen lassen. In den Foyers werden an allen Standorten Weihnachtsbäume aufgestellt, es gibt an bestimmten Tagen Weihnachtsmärkte vor den Gebäuden und man kann Weihnachtpullover mit Firmenbranding erwerben.
Weihnachtsgeschenke für die Mitarbeiter gibt es bei der Barmenia Gothaer nicht. Stattdessen beschenken die Mitarbeiter Menschen, denen es nicht so gut geht und machen ihnen so das Weihnachtsfest etwas schöner.
In Köln und Göttingen gibt es seit vielen Jahren die Aktion „Charity Tree“: Hier erfüllen die Mitarbeiter Weihnachtswünsche von Menschen in Seniorenheimen und von solchen, die wohnungslos sind. In Wuppertal werden für die Johanniter Pakete für hilfsbedürftige Menschen mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Kinderspielzeug gefüllt.
Der Weihnachtsbaum am Standort Köln ist 3,5 Meter hoch, der in Wuppertal ungefähr auch.