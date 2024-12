Die einen wollten das gar nicht kommunizieren – bei den explodierenden Kfz-Versicherungsprämien könnten größere Weihnachtsfeier bei Versicherer einen falschen Eindruck in der Öffentlichkeit erwecken –, die anderen verwiesen auf ihre Konzerngröße und die Entscheidungsfreiheit, die die einzelnen Abteilungen bei Event-Gestaltungen haben, die dritten feiern gar nicht oder nur alle zwei Jahre: Die Suche nach Versicherern, die uns über ihre Weihnachtsfeier berichten würden, gestaltete sich schwierig.

R+V bietet keine Weihnachtsfeier an, Ergo nur alle zwei Jahre

„Die R+V bietet keine Weihnachtsfeier an“, so antwortete der Versicherer aus Wiesbaden auf die Anfrage von DAS INVESTMENT zu einer etwaigen Feier des Konzerns in Vorweihnachtszeit. „Bei uns gibt es keine große Weihnachtsfeier, dafür aber in Köln eine große Karnevalsparty und in Wuppertal alle zwei Jahre ein Familienfest“, hieß es von der Barmenia Gothaer. Die Ergo-Sprecherin erklärte, dass der Versicherer nur alle zwei Jahre ein Weihnachtsfest für die Mitarbeiter veranstaltet und daher in diesem Jahr passen muss.

Andere Versicherer hingegen zeigen gerne, was sie ihren Mitarbeitern zur Einstimmung auf die Weihnachtsfeiertage bieten. Ob ein Weihnachtsmarkt auf dem Firmengelände, Weihnachtsbaum-Ansingen, klassisches Musikkonzert oder ein großes Fest mit einem freien Tag danach: Hier sehen sie, wie die sechs Versicherer, die bei unserer Umfrage mitgemacht haben, ihre Weihnachtsfeier gestalten.