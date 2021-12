Die kommenden Jahre werden von großen Übergängen, disruptiven Entwicklungen und fundamentaler Unsicherheit gekennzeichnet sein. Wenn es zu ökonomischen Krisen, politischen Konflikten oder technologischen Umbrüchen kommt, geraten immer auch Währungen als Indikator für Stabilität und Vertrauen in den Blickpunkt. Wann werden Staatsschulden kritisch? Bleibt der Euro stabil, woher kommt das Wachstum, welche Rolle werden digitale Währungen in Zukunft spielen?

Die mögliche Entwertung alten Vermögens und das Ausbleiben bereits eingepreisten Wachstums haben unmittelbare Auswirkungen auf Werte und Währungen – weshalb im Umkehrschluss die Stabilität einer Währung gerne als Gradmesser für den ökonomischen Zustand einer Nation oder Union herangezogen wird.

Diese nachfolgende Studie geht zunächst auf den Begriff der Währung, ihre Bedeutung und ihre Funktion ein, widmet sich dann der Stabilität von Werten und Währungen und skizziert schließlich mögliche Entwicklungen und Zukunftsszenarien. Wie auch bei den vorangegangenen Studien, wurde diese fundierte Auseinandersetzung vor dem Hintergrund der großen Umbrüche durch Digitalisierung, Klimawandel und Demografie sowie unter den besonderen Bedingungen einer globalen Pandemie behandelt.

Was ist eine Währung?

In einer Ökonomie werden (Tausch-) Werte geschaffen. Mit knappen Ressourcen werden viele unterschiedliche Güter und Dienstleistungen produziert, die den Menschen einen möglichst hohen Nutzen stiften sollen. Jede(r) Einzelne produziert dabei nur sehr wenige Güter und Dienstleistungen selbst, kann diese aber gegen alle anderen tauschen. Durch diesen Tausch- und Handelseffekt entsteht ein Vielfalt an Gütern und Dienstleistungen und damit ein großer Teil der Wohlfahrt, weil Menschen mit unterschiedlichen Präferenzen und Bedürfnissen diese individuell befriedigen können.

In einer arbeitsteiligen Ökonomie werden daher vor allem private Tauschwerte produziert. Je höher der Wert der selbst produzierten Güter und Dienstleistungen für andere ist, desto höher ist der Gegenwert für einen selbst im Tausch gegen andere Güter und Dienstleistungen. Auf Märkten entstehen dann Preise, also Tauschrelationen. Das Brot der Bäckerin kann gegen die Wurst des Metzgers getauscht werden, und zwar in einem Verhältnis, das durch die Marktpreise bestimmt wird.

Preise wiederum werden in Geldpreisen ausgedrückt. Auf diese Art und Weise können alle Güter und Dienstleistungen in einem allgemeinen und anerkannten Wertmaßstab gemessen und getauscht werden. Ein abstrakter nominaler Geldwert bekommt dadurch einen konkreten realen Tauschwert. Wenn Zweifel am Wert des Geldes aufkommen, die zentrale Bezugsgröße nicht mehr akzeptiert wird, Währungen also in die Krise geraten, beginnt der reale Tausch zu stocken und es kommt zu erheblichen Wohlfahrtsverlusten.