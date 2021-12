So geht gute Werbung Starker Weihnachtsfilm von UI

Es ist, als hätte jemand die Fondsbranche in einen Kreativbrunnen getunkt. Pünktlich zu Weihnachten überrascht Union Investment mit einem hochemotionalen Werbefilm. Kaum zu glauben, angesichts der bisherigen Leistungen der Branche auf diesem Gebiet.

So geht gute Werbung

Was führt der Große im Schilde? Er sperrt die Mama aus seinem Zimmer aus, tuschelt mit dem Weihnachtsmann und krämert Geheimnisse. Um es auf den Punkt zu bringen: Die Fondsgesellschaft Union Investment hat mit ihrem neuen Werbefilm etwas ganz Besonderes hinbekommen.

Kein Segelboot, keine glücklichen Rentner, kein erhobener Zeigefinger – dafür eine in anderthalb Minuten sauber heruntererzählte und gut gefilmte Geschichte, die sich am Ende als Gleichnis zum Fondssparen entpuppt. Das ist rührend und angenehm unaufdringlich und erinnert an die starken Werbeclips von der Insel (zum Beispiel der mit Elton John).

Liebe Fondsbranche, nach dem ebenfalls hochkreativen Geniestreich der Deka ist das die neue Messlatte.