Arbeitskreis Beratungsprozesse So gestalten Makler ihre Korrespondenz rechtssicher

Brief, Einschreiben, SMS, WhatsApp, E-Mail: In seinem „Wegweiser rechtskonforme Maklerkorrespondenz" erklärt der Arbeitskreis Beratungsprozesse, welche Kommunikationswege zwischen Versicherungsmakler und seinen Kunden rechtssicher sind und wo Probleme drohen.

Frau übergibt Vertrag: Die persönliche Übergabe von wichtigen Unterlagen ist rechtssicher und erfüllt die Datenschutzbestimmungen.

Gemäß Paragraph 61 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) müssen Versicherungsvermittler bereits vor dem Abschluss alle wesentlichen Inhalte ihrer Beratung, den sich daraus ergebenden Rat sowie die Entscheidung des Kunden dokumentieren. Diese Dokumentation können sie dem Kunden persönlich übergeben, oder auf einem anderen Kommunikationsweg schriftlich oder elektronisch übermitteln, zum Beispiel per Brief, E-Mail, WhatsApp – oder auch über den guten alten Fax.

Doch nicht alle diese Kommunikationswege seien rechtssicher, warnt Michael Franke, Vorstand im Arbeitskreis Beratungsprozesse. „Eine Beratungsdokumentation kann noch so gut und präzise sein – wenn der Kunde den Empfang erfolgreich bestreitet, taugt sie nicht zur Enthaftung“, sagt Franke. Im Streitfall trage nämlich der Vermittler stets die Beweislast. Und nicht alle Korrespondenzwege würden den Zugangsnachweis erbringen.

Der Arbeitskreis Beratungsprozesse hat jetzt einen Wegweiser für die rechtssichere Maklerkorrespondenz entwickelt. Hier erkennen Vermittler, ob und wie ein Nachweis erbracht werden kann.

Drei Grade von Rechtssicherheit

Die Rechtsexperten haben eine Matrix erstellt, die alle Kommunikationswege von der persönlichen Übergabe, über den einfachen Brief, das Einschreiben, E-Mail mit und ohne Lesebestätigung bis hin zum Telefax enthält. Für jeden Kommunikationsweg erklären sie, ob der Zustellnachweis erbracht werden kann, ob dieser Weg rechtssicher ist und ob er die Datenschutzbedingungen erfüllt.

Bei der „Rechtssicherheit“ unterscheiden die Experten zwischen drei Ausprägungen. Sie beschreiben, wie einfach oder schwer der Vermittler die Zustellung nachweisen kann.

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Bei „hoch“ darf der Zugangsnachweis als zweifelsfrei gegeben betrachtet werden. Das betreffende Verfahren ist häufig aufwändig, eignet sich vor allem für besonders sensible Informationen. „Eingeschränkt“ beschreibt Verfahren, die zwar allgemein als sicher gelten dürfen, aber im Einzelfall Restunsicherheiten aufweisen: Beispielsweise, weil aktives Zutun des Empfängers erforderlich ist, das letztlich zum Zeitpunkt des Versands ungewiss ist. Sie sind also für besonders wichtige, rechtlich potenziell schwerwiegende Informationen nicht zu empfehlen. „Keine“: Diese Kommunikationswege sind für sensible Informationen ungeeignet.

„Nicht jeder Geschäftsvorfall erfordert einen expliziten Zugangsnachweis. Oft reicht schon eine kurze Notiz", erklärt Franke. Doch immer dann, wenn sich ein Kunde später auf eine vermeintliche Fehlberatung oder unterbliebene Nachricht berufen könnte, sollten sich Vermittler für einen rechtssicheren Zustellweg entscheiden. Ähnliches gelte für Erklärungen, deren fristgerechter Zugang beim Versicherer nachweisbar sein müsse – etwa die Änderung oder Kündigung eines Vertrages.

Über den Wegweiser:

Entwickelt wurde der Wegweiser Maklerkorrespondenz von der Expertengruppe (EG) Recht im Arbeitskreis Beratungsprozesse. Hier arbeiten Praktiker und Justiziare von AfW, BVK, BDVM, Charta und Verband der Fairsicherungsmakler gemeinsam mit Vertriebsjuristen von Versicherern, der Versicherungswissenschaft und externen Fachleuten an rechtssicheren Lösungen für Vermittelnde. Der Arbeitskreis stellt Vermittlern unter anderem auch Textmuster für Maklervertrag, Maklervollmacht, Vergütungsvereinbarung, Tippgebervertrag und Dokumentation zur Verfügung.

>> Zum Wegweiser rechtskonforme Maklerkorrespondenz.