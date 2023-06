Grafik zeigt Sinkflug seit 2003 So haben sich die Mietrenditen in den Top-8-Städten entwickelt

Vermieter können für Mietwohnungen immer mehr Geld verlangen. So haben sich die Mietpreise in den acht größten Städten Deutschlands seit 2003 um mindestens 50 Prozent erhöht – in einigen Vierteln sogar verdoppelt –, wie eine Auswertung des Immobilienunternehmens Empira zeigt. Am stärksten fällt der Anstieg demnach mit 72 Prozent in Berlin aus. Unter den Top-8-Städten verzeichnete die Hauptstadt vor 20 Jahren noch die zweitniedrigsten Mieten. Mittlerweile belegt Berlin im Miet-Ranking Platz drei.

Große Sprünge gab es seit 2003 auch bei den Mietpreisen in Stuttgart (62 Prozent), Leipzig (59 Prozent) und München (55 Prozent). Mit im Schnitt knapp 12 Euro pro Quadratmeter bei Erstbezug ist Wohnraum in Leipzig im Top-Städte-Vergleich aber trotz der Aufholjagd immer noch erschwinglich. In Deutschlands teuerstes Metropole München werden für eine Wohnung bei Erstvermietung Quadratmeterpreise von durchschnittlich fast 21 Euro verlangt. Schwächer fiel dagegen die Preisentwicklung in den vergangenen 20 Jahren in Düsseldorf (20 Prozent), Hamburg (24 Prozent) und Köln (33 Prozent) aus.

Die Gründe für die teils extremen Preissprünge sind laut Empira-Analyse vielseitig: Dazu zählen das Wachstum der Bevölkerung und die gute Wirtschaftslage sowie die Niedrigzinspolitik im Euroraum. Gleichzeitig sei das Angebot an Wohnraum nicht so stark gestiegen wie es eigentlich notwendig gewesen wäre. Ab 2003 hätte es zunächst leichte Preissteigerungen gegeben, seit 2010 legten die Mieten deutlich zu. Die Corona-Krise ließ das Wachstum in einigen Städten dann wieder leicht abflachen.

Deutlich stärker als die Mieten zogen prozentual gesehen in den vergangenen Jahrzehnten die Kaufpreise an. Zwischen 2005 und 2022 lag das Plus im Schnitt bei 192 Prozent, wie aus der Wohnstudie des Verbands der Sparda-Banken hervorgeht. Jährlich ging es für die Immobilienpreise um 5 Prozent nach oben. Für Investoren wurde es damit vor allem in den teuren Metropolen schwieriger, lukrative Immobilien-Investments zu finden.

Mietrenditen sind seit 2003 deutlich gesunken – zwei Städte stechen heraus

Wie die Auswertung von Empira zeigt, sind die Bruttomietrenditen, die den Kaufpreis ins Verhältnis zur jährlichen Kaltmiete setzen, an allen Top-8-Standorten in den vergangenen 20 Jahren stark gesunken. So erzielten Vermieter im Jahr 2003 in den größten Städten noch eine Durchschnittsrendite von 6,7 Prozent, im vergangenen Jahr waren es nur noch 3,1 Prozent. Der Immobilienboom habe immer mehr Investoren auf den Markt gelockt, analysiert Empira. Durch die hohe Nachfrage seien die Risikoprämien gesunken.

Auffällig ist, dass sich die Mietrenditen in den Top-8-Städten im Zeitverlauf nur wenig unterscheiden – Ausnahmen sind Leipzig und München. So konnten Vermieter in Leipzig über viele Jahre deutlich höhere Renditen erzielen als in anderen Städten – im Vergleich zu den übrigen Top-Städten waren es im Jahr 2003 etwa 1,4 Prozentpunkte. Allerdings hat die Stadt aufgeholt: Seit 2018 unterscheiden sich die Erträge, die Investoren auf dem Leipziger Immobilienmarkt erzielen, nicht mehr signifikant von denen anderer Standorte, heißt es von Empira. Die Rendite von Wohnimmobilien-Investments in München liege dagegen immer etwa 0,8 Prozentpunkte unterhalb der Top-8-Durchschnittsrendite.

Trotz dieser Entwicklung könnten Investoren mit Immobilien nach wie vor höhere Renditen erzielen als etwa mit Anleihen guter Bonität, heißt es von Empira. Ein Grund sei die Inflation: Während bei Anleihen die nominalen Zinskupons bestehen bleiben, würden Immobilienerträge durch Indexmieten, Mieterhöhungen und Neuabschlüsse tendenziell wachsen. Bis 2026 erwarten die Immobilienexperten zudem angesichts stagnierender Kaufpreise und steigender Mieten wieder einen leichten Anstieg der Mietrenditen auf im Schnitt 3,9 Prozent. Die Nachfrage nach Wohnraum in Großstädten werde hoch bleiben, das Angebot begrenzt. Mit nachhaltig stabilen Mietwohnungsmärkten sei daher zu rechnen, so das Fazit der Studie.