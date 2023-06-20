Tipp vom Immobilienprofi Sanierungsbedürftige Immobilien: Hier schlummern wahre Schätze

Vielen Hausbesitzern fehlt das Geld, um ihre Immobilien energetisch auf den erforderlichen Stand zu bringen. Die Folge: Die Preise purzeln. Investoren finden hier interessante Schnäppchen, sagt Immobilienspezialist Sebastian Eraghi. Denn: Viele Renovierungsmaßnahmen lassen sich kostengünstig selbst durchführen.

Montage von Solarmodulen auf einem Dach: Immobilien, die energetisch nicht auf dem neusten Stand sind, haben stark an Wert eingebüßt.

Häuser mit schlechter Energiebilanz verlieren derzeit massiv an Wert, zeigt eine gerade vom Immobilienexperten Jones Lang LaSalle (JLL) veröffentlichte Studie, in die 5.000 Angebotsdaten von Mehrfamilienhäusern eingeflossen sind. Demnach müssen Eigentümer mit einem Preisabschlag von 28 Prozent rechnen, wenn man die Preise für Mehrfamilienhäuser der schlechtesten Energieklassen G und H mit denen der besten Klassen A+ und A vergleicht. Der Trend verstärkt sich: Im Vergleich zum ersten Quartal 2022 ist der Abschlag um 6,4 Prozentpunkte gestiegen.

Günstige Einstiegspreise möglich

Folglich können energieineffiziente Gebäude jetzt zu deutlich günstigeren Preisen gekauft werden. Die Diskussion um die umstrittene Novelle des Gebäudeenergiegesetzes sorgte für zusätzliche Verunsicherung. Viele Eigentümer befürchteten, dass ein anstehender Austausch der Heizung sie finanziell überfordern könnte. Kommt der Hausbesitzer aufgrund seines Alters oder anderer Gründe nur schwer an einen Kredit, dann kann es sein, dass er das Haus sogar zu einem recht niedrigen Preis verkaufen muss. Denn aus der alten Wahrheit hinsichtlich des Preises am Immobilienmarkt, „Lage, Lage, Lage“, ist längst „Lage, Energie und Wärme“ geworden.

Wer über relativ viele Eigenmittel verfügt, dem bieten sich aktuell hervorragende Einstiegspreise, wie es sie seit Jahren nicht mehr gegeben hat. Doch bevor Sie bei einer unsanierten Immobilie vorschnell zuschlagen, sollten Sie einige Tipps beherzigen, um Ihren Geldbeutel zu schonen.

In jedem Fall einen Sachverständigen hinzuziehen

Zunächst müssen Sie sich einen objektiven und ehrlichen Überblick über den tatsächlichen Zustand des Gebäudes, den Sanierungsstau und die damit verbundenen Investitionskosten verschaffen. Beauftragen Sie daher einen Gutachter. Er hilft dabei, die richtigen und notwendigen Maßnahmen zu erkennen und Fehlinvestitionen zu vermeiden. Im Falle einer Fehlberatung kann seine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung in Anspruch genommen werden.

Tipp: Vereinbaren Sie mit dem Experten Ihrer Wahl konkret den Leistungsumfang und die Höhe des Honorars. Rund 500 Euro sollten Sie schon investieren. Mit einem klar formulierten Auftrag können Sie Nachforderungen vermeiden.

Wenn Sie als Käufer keine oder nur wenig Erfahrung mit umfassenden Sanierungen haben, sollten Sie zwei Kostenvoranschläge von Generalunternehmern einholen und sich für den besseren, nicht unbedingt den günstigeren entscheiden. Zwar müssen Sie bei der Vergabe an eine Firma mit Mehrkosten von 10 bis 15 Prozent rechnen, aber die Bündelung der verschiedenen Aufgaben bei einem Dienstleister kann über das Gesamtprojekt Zeit und Nerven sparen.

Die richtigen Handwerker finden

Die passenden Handwerker zu finden ist wichtig. Gerade in B- und C-Lagen empfiehlt es sich, mit lokalen Dienstleistern zusammenzuarbeiten. Denn diese haben vor Ort einen guten Ruf zu verlieren. Lokale Dienstleister finden Sie beispielsweise über ein Vergleichsportal wie MyHammer. Generell gilt: Setzen Sie in den Dienstleisterverträgen klare Fristen und drohen Sie bei Verzug mit einer Geldstrafe. Bei umfassenden Sanierungen sollten Sie immer Spielraum einplanen: Drei Monate länger und 15 Prozent teurer als ursprünglich vereinbart sind realistische Richtwerte.

Erfahrene Investoren und Sanierer haben den Vorteil, dass sie wissen, mit welchen Handwerkern und Baufirmen die Arbeiten gut zu bewältigen waren. Sie können dann bei der nächsten Sanierung auf ein gut funktionierendes Netzwerk zurückgreifen. Je größer die Instandhaltungsmaßnahme ist, desto wichtiger wird das Netzwerk.

Mit solchen Handwerkern können auch feste Materialkosten ausgehandelt werden. So vermeiden Sie, dass Mehrkosten aufgrund von Lieferkettenproblemen auf Sie abgewälzt werden.

Feuchten Keller trockenlegen muss nicht teuer sein

Wenn Sie als Hauseigentümer keine Erfahrungen haben, sollten Sie von einer Komplettsanierung absehen und mit einzelnen Gewerken anfangen. Neben der energetischen Sanierung sind das Dach und der Keller die wichtigsten Bereiche. Feuchtigkeit im Keller lässt sich in den meisten Fällen leichter beheben als angenommen, und die Kosten sind überschaubar. Bei einem Haus mit 200 Quadratmeter Wohnfläche sind für eine Kellersanierung circa 30.000 Euro einzukalkulieren.

Weil jedoch viele Kaufwillige bei einem feuchten Keller sofort abspringen, lassen sich echte Schnäppchen machen. Weitere sinnvolle Maßnahmen können sein:

die Kellerdecke dämmen,

Außenwände und Dach isolieren,

einen Balkon anbauen

oder sogar eine komplette Etage aufstocken.

Bei hoher Lärmbelastung erzielen Sie durch die Mehrfachverglasung der Fenster einen großen Effekt. Die deutlich verbesserte Wohnqualität zahlt sich schnell aus: Sie steigert den Verkaufspreis.

Wer als Verkäufer seine Immobilie durch gezielte Maßnahmen verschönern möchte, sollte die Wände neu streichen lassen. Für den Käufer ist es eine attraktive Immobilie, in die er schnell und ohne großen Aufwand einziehen kann. Aufwendungen für Bad und Küche sind dagegen in der Regel relativ kostenintensiv.

Steuerliche Förderung für Selbstnutzer

Ist Ihre selbst bewohnte Immobilie mindestens zehn Jahre alt und lassen Sie sie von Handwerkern energetisch sanieren, können Sie von einer steuerlichen Förderung in Höhe von 20 Prozent der Kosten profitieren. Bis zu 40.000 Euro an Steuerermäßigung können Sie beispielsweise für die Wärmedämmung von Wänden und Dachflächen oder den Einbau einer Holzpellet-Heizung oder Wärmepumpe erhalten.

Die Förderung beantragen Sie im Rahmen Ihrer Einkommensteuererklärung. Alternativ können Sie eine Förderung durch das Programm Bundesförderung für effiziente Gebäude beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle oder andere Programme bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau beantragen.





Über den Autor:

Sebastian Eraghi, operativer Chef beim Dresdener Immobilienmakler Neho.