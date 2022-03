Hotel in Berlin, Schulungszentrum in Bergisch-Gladbach So helfen Versicherer Ukraine-Geflüchtete unterzubringen

Ideal: 15 Zimmer im Berliner Courtyard Hotel

Rund zehntausend Menschen, die vor dem Ukraine-Krieg geflohen sind, kommen derzeit täglich in Berlin an. Obwohl die Hauptstadt mit Rekordgeschwindigkeit neue Notunterkünfte schafft, reichen die Unterbringungsmöglichkeiten bei weitem nicht aus. Ideal möchte Nothilfe leisten und Flüchtenden ein Obdach und Verpflegung zur Verfügung stellen. Dafür hat die Versicherungsgesellschaft 15 Zimmer im zentral gelegenen Courtyard Hotel in Berlin-Mitte angemietet und bezahlt.

Ukraine-Flüchtlinge können sich auf der Internetplattform https://www.hospitality-helps.org über die aktuell verfügbaren Kapazitäten informieren und Zimmer buchen. Alle an der Aktion beteiligten Hotels sind auf der Plattform zusammengefasst und informieren dort in ukrainischer, englischer und russischer Sprache.

Generali baut Schulungszentrum in Bergisch-Gladbach um

Auch Generali Deutschland schafft Unterkünfte für aus der Ukraine Geflüchteten. In Zusammenarbeit mit der Stadt Bergisch-Gladbach hat sie die Räume und die Bewirtungsmöglichkeiten ihres Ausbildungszentrums, der Generali Akademie in Bensberg, umgestaltet, damit Flüchtlingsfamilien dort vorübergehend ein Zuhause finden können.

Darüber hinaus bietet Generali, wie mehrere andere Versicherer auch, kostenlose Versicherungen für Ukraine-Geflüchtete, die bei ihren Kunden unterkommen an (DAS INVESTMENT berichtete).