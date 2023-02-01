Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Europäischen Union (EU) beträgt rund 16 Billionen US-Dollar. Größte Volkswirtschaft ist Deutschland mit einem BIP von ungefähr 4 Billionen Euro, gefolgt von Frankreich mit knapp 3 Billionen Dollar und Italien mit knapp 2 Billionen Dollar. Die kleinste Volkswirtschaft der EU ist Malta mit einem BIP von rund 17 Milliarden Euro.