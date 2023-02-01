Finanzmärkte So hoch ist das Bruttoinlandsprodukt in Europa

Infografik So hoch ist das BIP in den EU-Ländern

Die Europäische Union (EU) ist mit einem Bruttoinlandsprodukt von rund 16 Billionen US-Dollar die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir zeigen die Wirtschaftsleistung der EU-Staaten in einer Infografik.