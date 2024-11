Moderne Bausubstanz, bessere Energiebilanz: Neuere Wohnhäuser haben Vorteile, dafür müssen Immobilienkäufer jedoch auch ordentlich draufzahlen. Das zeigt eine Analyse, für die das Portal Immowelt Angebotspreise in den 14 größten deutschen Städten ausgewertet hat. Berücksichtigt wurden Bestandswohnungen mit einer Größe von 75 Quadratmetern und drei Zimmern im ersten Stock, mit Baujahr zwischen 1990 und 2000 sowie nach 2010.

Das Ergebnis: Wohnungen, die nach 2010 gebaut wurden, sind bis zu 46 Prozent teurer als Immobilien aus den 1990ern. Die Aufschläge variieren demnach zwischen 21 und 45 Prozent. Am größten fällt das Plus in Städten mit insgesamt niedrigerem Preisniveau aus.

Absolute Preisaufschläge in den Metropolen am höchsten

In den ohnehin bereits sehr teuren Metropolen sind die prozentualen Unterschiede zwar geringer, machen sich aber in absoluten Zahlen deutlich bemerkbar. So müssen Käufer in München für eine nach 2010 fertiggestellte Wohnung im Mittel 2.333 Euro pro Quadratmeter mehr zahlen als für eine vergleichbare Eigentumswohnung aus den 1990ern. In Berlin sind es 1.707 Euro, in Hamburg 1.657 Euro.

Zwar unterscheiden sich die Aufschläge stark, draufzahlen müssen Käufer für neuere Eigentumswohnungen aber in allen untersuchten Großstädten. In sechs der 14 Städte kosten Wohnungen mit Baujahr nach 2010 im Mittel mindestens ein Drittel mehr als vergleichbare Objekte aus den 90er-Jahren. Selbst in Städten, in denen die prozentuale Preisdifferenz geringer ausfällt, müssen Käufer von Neubauten mit einem Preisaufschlag von einem Fünftel rechnen.

Schlechte Energiebilanz drückt den Kaufpreis

Umgekehrt kann eine schlechte Energiebilanz den Verkaufspreis drücken, wie eine kürzlich im Auftrag von Immowelt durchgeführte repräsentative Befragung unter Privateigentümern ergab. Demnach hatte die Energieeffizienz bei drei von vier Immobilien (77,9 Prozent), die innerhalb der vergangenen zwölf Monate verkauft wurden, einen Einfluss auf den Verkauf. Bei etwa jeder zweiten Wohnimmobilie sei der Preis aufgrund des energetischen Zustands niedriger ausgefallen als erwartet.

„Die Relevanz des Energieverbrauchs hat beim Immobilienverkauf an Bedeutung gewonnen: Interessenten gehen nicht ausschließlich nach Lage, Größe und Ausstattung eines Objekts, sondern schauen mittlerweile auch beim Energieausweis genau hin“, sagt Piet Derriks, Geschäftsführer von Immowelt. Alte und unsanierte Häuser und Wohnungen hätten meist höhere Betriebskosten und Abstriche beim Wohnkomfort. Das spiegele sich zunehmend auch in den Verkaufspreisen wider.

1 / 15