Postbank Wohnatlas 2021 So hoch sind die Wohnkosten in großen Städten

Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) hat für den Postbank Wohnatlas errechnet, wie hoch in Deutschland der Anteil von Wohnkosten (Miet- oder Kreditratenzahlungen) am Einkommen ist. Wir zeigen die Ergebnisse für München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Köln und Stuttgart (sortiert nach: Anteil Finanzierung Kauf).