Es ergibt Sinn, sich frühzeitig mit seiner Ruhestandsplanung zu beschäftigen, denn eine zu spät oder schlecht geplante Planung kann mitunter den Firmenwert eines Maklerbetriebs mehr als halbieren.

Hier kommen die verschiedenen Modelle von blau direkt ins Spiel.

Jeder Mensch hat individuelle Bedürfnisse, Ziele und Möglichkeiten, die es zu berücksichtigen gilt. Genau hier setzt blau direkt mit seine Ruhestandslösungen an:

Maklerrente- Rentenmodell und Garantiemodell

blau direkt bietet zwei verschiedene Maklerrenten-Modelle an:

Im Rentenmodell erhalten Vermittler 5 Jahre lang 100 % der Courtageeinnahmen. Nach Ablauf dieser 5 Jahre endet die Vorsorge jedoch nicht, sondern wird mit 90 % der Courtageeinnahmen bis zum Lebensende des Vermittlers weitergezahlt.

Im Garantiemodell hingegen sind die Hinterbliebenen auch über den Tod des Vermittlers hinaus abgesichert. Die Einnahmen werden an die Bezugsberechtigten für 30 Jahre weiter ausgezahlt. Dies gilt für alle Bestände, die bei blau direkt in der aktiven Verwaltung sind.

Asset-Deal

Ein weiteres Modell ist der Bestandsverkauf. Hier haben Vermittler die Möglichkeit, ihren Kundenbestand zu einem fairen Preis zu verkaufen und somit eine sofortige Kapitalauszahlung zu erhalten. Diese Option eignet sich besonders für Vermittler, die ihren Ruhestand flexibel gestalten und ihr Vermögen auf einen Schlag sichern möchten.

Beim Bestandsverkauf erhalten Vermittler einen Kaufpreis zu attraktiven Konditionen. Das Modell sieht außerdem auch eine Übergangsphase vor, in der der Vermittler von der blau direkt Systemwelt profitiert und somit seinen Bestand für den Verkauf veredelt. Dadurch können zum einen die Datenqualität als auch die Anzahl der Kunden und Verträge des Bestandes optimiert und erhöht werden, was sich positiv auf den Kaufpreis auswirkt.

Share-Deal

Ein weiteres interessantes Modell ist der Firmenverkauf. Viele Vermittler haben im Laufe ihrer Karriere ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, das sie im Ruhestand weiterführen oder veräußern möchten. blau direkt bietet Unterstützung bei der Planung und Umsetzung eines profitablen Share-Deals, der es Vermittlern ermöglicht, ihr Lebenswerk gewinnbringend zu veräußern und gleichzeitig für Ihren Ruhestand vorzusorgen. Auch für dieses Modell bietet blau direkt eine Übergangsphase an. Zudem können individuelle Wünsche des Vermittlers z.B. in Bezug auf die Übernahme von Mitarbeitern und dem Standort sowie die weitere aktive Mitarbeit des Geschäftsführers berücksichtigt werden.

