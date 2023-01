5 Maßnahmen So kämpft Bafin gegen Cyberangriffe

Neben Zinsrisiken, insbesondere für kleinere Banken, warnt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) Finanzfirmen nun auch vor Cyberattacken mit einem besonders hohen Schadenspotenzial. Diese nähmen weltweit zu, so die Behörde. Schuld sei zum einen die Corona-Pandemie und die damit verbundene Auslagerung vieler Tätigkeiten ins Homeoffice. Zum anderen seien „schlagkräftig organisierte Wirtschaftskriminelle und politisch motivierte oder sogar staatlich initiierte Cyberattacken“ eine nicht zu unterschätzende Bedrohung. Letztere hätten sich seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs vervielfacht, so die Finanzaufsicht.

Ransomware-und DDoS-Angriffe

Besonders gefährlich sind laut Bafin sogenannte Ransomware-Angriffe. Das sind Schadprogramme, welche die Daten des Opfers verschlüsseln und erst gegen Zahlung eines Lösegelds wieder freigeben. Dabei entstehen Kollateralschäden, da Systeme abgeschaltet werden müssen. Eine weitere häufige Angriffsart sei der Distributed-Denial-of-Service-Angriff (DDoS). Dabei wird das Kommunikationsnetz eines Unternehmens absichtlich mit einer Flut von Datenanfragen über das Internet überlastet.

„Erfolgreiche Cyberangriffe – zumal solche mit schwerwiegenden Auswirkungen – sind bislang im deutschen Finanzsektor nicht in nennenswerter Zahl festgestellt worden – auch seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine nicht“, schreibt die Behörde in ihrem aktuellen Bericht „Risiken im Fokus“. Die Unternehmen seien sich der Risiken bewusst und stärken ihre Verteidigungslinien. Dennoch sei die Bedrohung für den Finanzsektor sehr hoch, da die Unternehmen dort mit zwei besonders attraktiven Gütern arbeiten: mit Geld und sensiblen Daten.

Daher nennt die Bafin folgende fünf Maßnahmen, die die Finanzdienstleister vor Cyber-Attacken schützen sollen: