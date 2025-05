Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Aktuare sind Spezialisten, die gesellschaftliche Herausforderungen in mathematische Berechnungen zerlegen. Sie analysieren Daten, bewerten Risiken und konstruieren auf dieser Basis Versicherungstarife. Dabei schauen sie gesellschaftlichen Entwicklungen auf den Grund, ziehen praktische Schlüsse und bringen ihre Erkenntnisse – jedenfalls soweit es die DAV betrifft – auch an die Öffentlichkeit. Bewiesen hat das einmal mehr das Jahrespressegespräch des Vereins.

Stellvertretender DAV-Vorsitzender Jürgen Bierbaum © DAV

Jürgen Bierbaum, Vizevorsitzender beim DAV, stellte dort ein Modell einer privaten Altersvorsorge vor, das gleich mehrere Fragen lösen soll, vor denen Vorsorgesparer regelmäßig stehen.

Individueller Auszahlungsplan als „Vererbungslotterie“

„Eine Antwort, die in letzter Zeit sehr en vogue ist, ist der individuelle Auszahlplan“, so Bierbaum. Das Konzept, das gerade der Bankenvertrieb aktuell hochhält, stößt bei dem DAV-Experte allerdings auf Kritik: Ein individuell abgeschlossener Auszahlplan lasse sich kaum so gestalten, dass das Geld exakt bis zum Lebensende reiche.