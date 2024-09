Im Juli begann eine Korrektur an den Aktienmärkten, die es in sich hatte. Sie kulminierte Anfang August in einem Kursabsturz um zwölf Prozent in Japan, der die Angst vor einem globalen Börsencrash schürte. Das Beben in Asien sorgte zusammen mit der Angst vor einem Abschwung der US-Wirtschaft und den Sorgen in Nahost für einen Ausverkauf in Europa und Übersee: Innerhalb von drei Tagen ging es um satte zehn Prozent nach unten.

Doch schon kurz darauf erholte sich der Aktienmarkt: Indizes wie der amerikanische S&P 500 klopften bei ihrem vorigen Allzeit-Hoch an, Dax und Dow Jones überboten sogar diese Höchstmarken. In dieser kraftvollen V-förmigen Erholung schienen die Ängste von Anfang August wie weggeblasen, die Anleger schalteten um auf Sonnenschein. Allerdings vermieste ihnen der erste Handelstag der US-Börsen im September die gute Laune gehörig und unerwartet: In nur einem Tag rauschte der S&P 500 um 2,1 Prozent, die Nasdaq 100 um 3,2 Prozent und Anleger-Liebling Nvidia sogar um fast zehn Prozent nach unten. Welche Lehren lassen sich nun aus dem aktuellen Sommergewitter ziehen?

Lehre 1: Strategischer Aktienanteil für den längerfristigen Aufwärtstrend

Auch wenn es aktuell nicht so aussieht: Auf lange Sicht entwickeln sich die Aktienmärkte wie die Gewinne der Unternehmen. Steigen diese um zehn Prozent per anno, wird sich das in den Börsenkursen spiegeln. Da der Trend zu steigenden Firmengewinnen ungebrochen ist und in Deutschland vermutlich nicht der Sozialismus eingeführt wird, ist es sinnvoll, mit einem guten Teil seines Vermögens längerfristig am Aktienmarkt investiert zu sein (sogenanntes strategisches Investment). Wichtig ist hier, dass Sie überwiegend auf ausgewählte Unternehmen mit starkem Umsatz- und Gewinnwachstum setzen. Unter Umständen können auch unterbewertete Substanztitel beigemischt werden.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Lehre 2: Taktischer Aktienanteil, um auf Über- oder Untertreibungen zu reagieren

Während Sie mit dem strategischen Aktienanteil Zeiten wie das aktuelle Börsengewitter aussitzen können, ist dies beim taktischen Aktien-Anteil anders. Dieser Anteil kann bis zu 20 Prozent der gesamten Aktienquote ausmachen. Wichtig ist, dass Sie im Voraus wissen, wann Sie diesen taktischen Anteil investieren und wann Sie ihn aus dem Markt nehmen werden. Zwei grundlegende Möglichkeiten gibt es: Entweder ist der Markt sehr gut gelaufen, dann können Sie damit einen Teil ihrer Gewinne sichern – oder der Markt bricht wider Erwarten ein, dann begrenzen Sie mit einem Verkauf ihre Verluste. Wichtig ist, dass Sie jeweils die Bedingungen kennen, unter denen Sie handeln werden. ETF sind hier das Mittel der Wahl.

Lehre 3: Hören Sie nicht auf angebliche Börsen-Erklärer!

Viele Anleger wollen sich derzeit über Fernsehen oder Presse rückversichern, ob sie das Richtige tun. Sinnvoll ist dies nicht, denn auch Finanzjournalisten wissen nicht wirklich, was passiert, auch wenn sie es mit guten Absichten versuchen. Besonders kritisch sollten Sie aber mit (selbsternannten) Experten sein, die behaupten, sie hätten den Anstieg oder den Rückschlag oder gleich beides kommen sehen. Das gilt erst recht für jene, die Ihnen weismachen wollen, sie wüssten, wie die Zukunft aussieht. Mein Rat: Machen Sie es wie Odysseus: Verschließen Sie die Ohren und halten Sie sich an Ihre Strategie.

Über den Autor:

Mirko Kohlbrecher ist Investmentstratege beim Vermögensverwalter Spiekermann & Co in Osnabrück.