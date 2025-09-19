Vor wenigen Tagen gab der Lübecker Maklerpool Blau Direkt die Übernahme des Hamburger Mitbewerbers Maxpool bekannt. Maxpool-Vorstand Oliver Drewes rückt gleichzeitig in die Geschäftsführung von Blau Direkt auf. Dort soll er die Vertriebsaktivitäten beider Gesellschaften verantworten.

Erste Erfahrungen in der Zusammenarbeit haben beide Pools bereits sammeln können: Sie arbeiten seit zwei Jahren in einem von Blau Direkt initiierten Poolverbund zusammen, an dem auch andere kleinere Pools wie Wifo und Charta teilhaben. Nun wird Partner Maxpool direkter Teil von Blau Direkt. Der Name Maxpool soll dabei allerdings als eigenständige Marke bleiben.

„Gemeinsam mit unseren Partnern verfolge ich das Ziel, den Vertrieb nachhaltig auf ein neues Niveau zu entwickeln“, kommentierte Drewes seine neue Position. Die Übernahme von Maxpool sei der „nächste logische Schritt“ in der Zusammenarbeit, hieß es vom Operativen Chef (COO) und Geschäftsführer von Blau Direkt, Hannes Heilenkötter. Gemeinsam könne man Kräfte bündeln, um Makler noch stärker zu unterstützen.

Hoodie versus Krawatte, Selbstdarstellung versus Zurückhaltung

Doch nicht alle Makler teilen diese Euphorie. „Aus Sicht von Maxpool und Herrn Drewes macht die Fusion mit Blau Direkt absolut Sinn“, erklärt Thomas Schäfer, ein an Maxpool angebundener Versicherungsmakler aus Rheinland-Pfalz, gegenüber DAS INVESTMENT. In einem schwierigen und im Umbruch befindlichen Marktumfeld stärke die Fusion das eigene Unternehmen. So könne Maxpool sowohl Zugriff auf das technische Know-How von Blau Direkt, als auch auf dessen finanzielle Ressourcen erhalten.

Allerdings hätte sich Schäfer nach eigenen Angaben einen anderen Kooperationspartner für Maxpool gewünscht. „Ich wollte nie zu Blau Direkt, habe aber dessen Technik 2023 quasi von heute auf morgen vorgesetzt bekommen“, sagt er. Schäfer missfällt die nach seiner Auffassung übertrieben selbstdarstellerische Art der Blau-Direkt-Führung in der Öffentlichkeit und den sozialen Medien, die „im diametralen Gegensatz zur hanseatischen Zurückhaltung und Bodenständigkeit von Maxpool“ stehe. Daher sei er sich nicht sicher, ob die beiden Unternehmen wirklich zusammenpassen.

Auch andere Branchenkenner weisen auf unterschiedliche Kulturen der beiden Unternehmen hin. „Ab jetzt Krawattenpflicht in Lübeck“, scherzt beispielsweise Fonds-Finanz-Chef Norbert Porazik in einem Facebook-Kommentar zur Fusion.

Höhere Kosten befürchtet

Darüber hinaus befürchtet Schäfer höhere Kosten nach dem Zusammenschluss. „Für die Nutzung der Blau-Direkt-Systemwelt müsste ich mindestens 199 Euro netto pro Monat zahlen. Als aktiver Kooperationsmakler von Maxpool erhalte ich allerdings bis zu 50 Prozent Rabatt auf die Technik von Blau Direkt. Da mit der Fusion sicherlich auch entsprechende Renditeerwartungen einhergehen – schließlich ist Blau Direkt selbst seit 2022 im Mehrheitsbesitz der Private-Equity-Gesellschaft Warburg Pincus –, habe ich durchaus die Befürchtung, dass der bisherige Rabatt über kurz oder lang gestrichen wird oder sogar neue Gebühren eingeführt werden“, sagt er.

Von Blau Direkt gibt es indes Entwarnung. „Für Makler und Kunden ändert sich nichts: Ansprechpartner, Services und Leistungen bleiben unverändert bestehen“, erklärt der Maklerpool gegenüber dem Versicherungsportal Pfefferminzia. Die Verträge der Makler werden nach Blau-Direkt-Angaben ebenfalls nicht verändert.

Unterschiedliche Erfahrungen mit Blau-Direkt-Technik

Auch der Versicherungsmakler und „Blau-Direkt-Poweruser“ Tobias Bierl zeigt sich zuversichtlich. Er betreut nach eigenen Angaben über 7.000 Kunden in der App und hält Blau Direkt grundsätzlich für eine „sehr, sehr gute Lösung, wenn einem die technische Seite wichtig ist und auch der Kunde eingebunden werden soll“. Damit meint Bierl den digitalen Versicherungsordner Simplr.

Doch nicht bei allen Maklern läuft die technische Zusammenarbeit mit Blau Direkt so reibungslos wie bei Bierl. „Seit der Kooperation mit Blau Direkt habe ich nur noch Probleme, sowohl bei den Verträgen, als auch bei den Schäden“, beschwert sich auf Facebook ein an Maxpool angebundener Makler, der anonym bleiben möchte. Ein anderer Maklerkollege bezweifelt, dass es bei der angekündigten Selbständigkeit von Maxpool als Marke nach der Übernahme bleibt. „Wenn man sich die Entwicklung seit 2014 und die damaligen Aussagen von Herrn Drewes ansieht und mit dem heutigen Stand vergleicht, könnte man damit rechnen, dass Maxpool komplett in Blau Direkt aufgehen könnte“, schreibt er.

Drewes, ein Manager mit „Stallgeruch“

Bierl kommentiert eine solche Möglichkeit nicht, vermutlich, weil sich für ihn als Blau-Direkt-Vertriebspartner damit nicht viel verändern würde. Er verweist vielmehr auf Vorteile, die ein langjähriger Maxpool-Manager für Blau Direkt hätte. „Nach dem Abgang von Lars Drückhammer und Oliver Pradetto hat Blau Direkt schlichtweg jemand mit Stallgeruch im Versicherungs- und insbesondere Maklerwesen gefehlt“, erklärt Bierl auf Nachfrage von DAS INVESTMENT.

Der letzte CEO kam aus der Telekombranche, der neue sei auch branchenfremd. „Es tut daher sehr gut, dass jemand ganz vorne in der Vorstandsschaft dabei ist, der das Tun und Denken des Maklers kennt, seine Probleme, seine Nöte und somit sehr nah dran ist am Markt“, so der Makler.

Synergien besser nutzen

Ein weiterer Makler aus Berlin geht davon aus, dass alles bleibt wie bisher. „Bei einer vorherigen Partnerschaft bedeutet eine Übernahme nicht unbedingt starke Veränderungen“, erklärt er auf Nachfrage von DAS INVESTMENT in der Facebook-Gruppe „Versicherungsvermittler Deutschland“. Es könne die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen vereinfachen, so dass Synergien besser genutzt werden - „ganz abgesehen von der wirtschaftlichen Kraft.“