Berater-Wissen So kurbelt die steigende BBG 2023 die bAV an

Nach Paragraf 159 Sozialgesetzbuch (SGB) IV ändert sich jeweils zum 01.01. eines jeden Jahres die Beitragsbemessungsgrenze (BBG) in der allgemeinen Rentenversicherung, also der maximale Bruttolohnbetrag, bis zu welchem Beiträge für die allgemeine Rentenversicherung berechnet und abgeführt werden müssen. Der darüberhinausgehende Teil des Bruttolohns ist dagegen beitragsfrei. Grundlage für die Definition der jährlichen BBGs stellt jeweils das Verhältnis der Bruttogehälter und -löhne der Arbeitnehmer des vergangenen zu den entsprechenden Bruttogehältern und -löhnen im vorvergangenen Kalenderjahr dar.

Nachdem in 2022 aufgrund der Pandemie verstärkt kurzgearbeitet wurde, gestaltete sich die Einkommensentwicklung in diesem Zeitraum negativ. Die BBG wurde daher erstmalig gesenkt und hatte für einige Verunsicherung gesorgt.

Anfang Dezember sind die maßgeblichen Verordnungen zur Sozialversicherung für das Jahr 2023 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Darin ist eine Steigerung der Beitragsbemessungsgrenze in durchaus beachtlichem Umfang vorgesehen.

Für das kommende Jahr wird die BBG in Westdeutschland um 250 Euro auf 7.300 Euro pro Monat (87.600 Euro im Jahr), in Ostdeutschland sogar um 350 Euro auf 7.100 Euro pro Monat (85.200 Euro im Jahr) steigen. Damit erhöhen sich für Arbeitnehmer mit einem Einkommen über der BBG des Jahres 2022 jeweils die Rentenversicherungsbeiträge, gleichzeitig aber auch die Leistungen, die bei Eintritt der Rente fällig werden.

Beitragsbemessungsgrenze RV | AV.

Quelle: Longial

Wie Arbeitgeber und Arbeitnehmer profitieren können

Durch die Erhöhung der BBG in der allgemeinen Rentenversicherung wächst jedoch auch der Umfang, in dem steuer- beziehungsweise sozialabgabenfrei Aufwand für die betriebliche Altersversorgung (bAV) getrieben werden kann. Nach Paragraf 3 Nr. 63 Satz 1 EStG beträgt der steuerfreie Betrag für Zuwendungen in eine Direktversicherung, eine Pensionskasse oder einen Pensionsfonds 8 Prozent der BBG der allgemeinen Rentenversicherung. In der Sozialversicherung stellen 4 Prozent kein beitragspflichtiges Arbeitsentgelt dar.

Für das Jahr 2023 sind das in konkreten Zahlen 584 Euro beziehungsweise 292 Euro, die steuer- und sozialabgabenfrei aufgewendet werden können – eine deutliche Erhöhung um monatlich 20 Euro beziehungsweise 10 Euro im Vergleich zum noch laufenden Jahr. Keine Auswirkungen hat die Änderung der BBG bei Direktversicherungen sowie Pensionskassen-Verträgen, soweit diese pauschal besteuert werden.

Mit der Anhebung der steuerfreien Höchstbeiträge erhöht sich der Anreiz für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, eine bAV zur Verfügung zu stellen oder abzuschließen. Wer sich als Arbeitnehmer vor diesem Hintergrund entschließt, eine Entgeltumwandlung zugunsten einer bAV neu einzurichten oder eine schon bestehende zu erhöhen, kann seine Anwartschaften auf Versorgungsleistungen steigern. So lassen sich auch etwaige Versorgungslücken – beispielsweise aufgrund der derzeitigen Inflationslage – für den Renteneintrittsfall mindern.