Henning Lindhoff ( Redakteur ) 29.10.2021 Aktualisiert am 08.11.2021 - 10:02 Uhr

Fotos von beiden Tagen So lief die DKM 2021

Endlich wieder von Angesicht zu Angesicht. Nach der letztjährigen Zwangspause treffen sich Makler, Vermittler und Finanzexperten in diesem Jahr wieder persönlich. In dieser Bildergalerie geben wir Ihnen Einblicke in die wichtigste Messe der Versicherungsbranche.