Bedingungen, Prüfung, Prozess So läuft es, wenn Versicherer im BU-Fall zahlen müssen

Die Berufsunfähigkeitsversicherung gehört zweifellos zu den elementaren Bestandteilen der Risikovorsorge. Wer aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht mehr in seinem Beruf arbeiten kann, steht schnell vor finanziellen Schwierigkeiten, wenn die private Absicherung fehlt.

In der neuesten Ausgabe des Assekurata-Podcasts spricht Markus Kruse mit Juliane Löffler, Senior-Analystin der Assekurata Solutions, über den Prozess der Leistungsregulierung in der Berufsunfähigkeitsversicherung. Was machen die Versicherer bereits gut? Was gilt es noch zu verbessern?

Hier hörst Du das komplette Gespräch: