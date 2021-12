Redaktion 05.12.2018

Wenn man auf Spam antwortet So lustig kann ein Goldhandel sein

Der Komiker James Veitch hat es getan – er hat auf eine Spam-Mail geantwortet und sich auf einen unglaublichen Goldhandel eingelassen. Was anschließend passierte, schildert er in diesem brüllendkomischen Vortrag (mit Untertiteln). Nicht mehr ganz neu, dafür angesichts der laufenden Spam-Welle so aktuell wie eh und je.